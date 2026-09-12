ISW: ЗСУ зупинили наступ росіян на кількох напрямках фронту

Військовий ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Російські війська протягом останніх діб намагалися наступати на позиції Сил оборони України у Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Водночас окупанти не мали підтверджених територіальних здобутків, а на окремих ділянках українські військові проводили контратаки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 11 вересня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Де росіяни намагалися наступати

На півночі Сумської області російські війська проводили обмежені наступальні операції, однак просунутися вперед не змогли. Безрезультатними залишалися й атаки окупантів на півночі Харківської області та північний схід від Великого Бурлука.

Оцінка контролю над місцевістю у російсько-українській війні. Фото: ISW

Українські військові спростували заяви російської сторони про нібито оточення підрозділів ЗСУ на північному сході Харківщини. Речник української бригади 11 вересня заявив, що інформація про захоплення Довжанки, Василівки та Благодатного не відповідає дійсності. За його словами, ця територія залишається спірною "сірою зоною".

На Куп'янському напрямку росіяни також проводили обмежені наступальні дії, проте успіху не досягли. Водночас Сили оборони України контратакували поблизу Західного на північ від Куп'янська.

Читайте також:

Яка ситуація на Донеччині та Запоріжжі

За даними ISW, російські війська не мали підтверджених територіальних здобутків і на інших ділянках фронту. Зокрема, без просування залишалися їхні наступальні дії в районі Добропілля, на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, а також у західній частині Запорізької області.

Оцінка контролю над місцевістю поблизу Костянтинівки. Фото: ISW

Окремою проблемою для російських військ залишається Костянтинівка. Окупанти досі не встановили повного контролю над містом, що ускладнює створення необхідних ліній постачання та подальший наступ на північ від нього.

На Запорізькому напрямку російська армія продовжує намагатися створити умови для оточення Оріхова та перерізати українські логістичні маршрути, які забезпечують місто.

ISW заявив про перебільшення успіхів РФ

Аналітики ISW зазначають, що російські джерела перебільшують масштаби просування окупаційних військ у напрямку Слов'янська та Краматорська. На думку експертів, таким чином російська сторона намагається передчасно заявити про досягнення своїх цілей у районі українського "фортечного поясу".

Водночас російські війська посилили наступальну активність на півночі Харківської області. В ISW припускають, що це може створювати перебільшене уявлення про масштаб просування окупантів напередодні виборів до Державної думи РФ.

Українські військові також продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах на окупованих територіях, зокрема на середній дальності в Луганській області.

Раніше Новини.LIVE писали, що російська сторона поширювала заяви про нібито захоплення Святогірська. Водночас українські військові спростували цю інформацію, а аналітики наголосили, що подібні повідомлення РФ можуть використовуватися для створення хибного уявлення про ситуацію на фронті.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в ISW назвали ймовірні цілі нових наступальних дій Росії. За оцінками аналітиків, Кремль продовжує прагнути розширити зону контролю на сході України та чинити тиск на українські позиції на кількох напрямках.