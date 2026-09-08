Святогірськ під контролем ЗСУ: в ISW розповіли про брехню РФ

Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російське керівництво заявило про нібито захоплення Святогірська на Донеччині, однак українські військові продемонстрували, що контролюють місто. Російські джерела також намагалися підтвердити цю заяву архівними кадрами, які згодом спростували самі російські військові блогери. В ISW пояснили, що подібні неправдиві звіти не лише викривляють ситуацію на фронті, а й створюють оперативні проблеми для російської армії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Росія заявила про захоплення Святогірська

У вівторок, 1 вересня, російський диктатор Путін заявив про нібито захоплення Святогірська російськими військами. Однак 7 вересня командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький опублікував відео безпосередньо зі Святогірська.

На кадрах Білецький перебуває в місті, що демонструє український контроль над населеним пунктом. За оцінкою ISW, український контроль над Святогірськом залишається безперешкодним, а Білецький назвав місто українським "тиловим районом".

В ISW зазначили, що ще наприкінці весни — на початку літа найближчі російські підрозділи перебували приблизно за 13 кілометрів від Святогірська. З огляду на українські контрнаступальні операції поблизу Лимана нинішня російська лінія, ймовірно, розташована ще далі від міста.

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Російська сторона намагалася створити видимість контролю над Святогірськом і за допомогою старих відеоматеріалів. 5 вересня російські джерела поширили змонтовані архівні кадри, намагаючись видати їх за свідчення нібито нещодавнього захоплення міста.

Того ж дня один із російських військових блогерів спростував ці кадри та зазначив, що російських військ немає навіть поблизу Святогірська. 7 вересня пов’язаний із Кремлем російський військовий блогер підтвердив, що відео Білецького демонструє український контроль над містом, і розкритикував російські структури за поширення фейкової інформації, яку Україна може легко спростувати.

Як неправдиві звіти шкодять армії РФ

В ISW наголосили, що систематичне створення "красивих звітів" для російського керівництва має наслідки не лише для інформаційного простору. Такі повідомлення безпосередньо створюють оперативні проблеми для російських військ, оскільки командування планує бойові дії, спираючись на дані про ситуацію на фронті.

Зокрема, якщо російське командування оголошує населений пункт захопленим, воно не може запитувати удари по українських позиціях, які фактично залишаються там. Сусідні російські підрозділи також можуть планувати свої маневри, виходячи з неправильної інформації про контроль над територіями.

За оцінкою ISW, така практика призводить до оперативних помилок і створює додаткові ризики для російських військових. Відсутність відповідальності за неправдиві звіти водночас стимулює командирів на місцях і надалі подавати викривлену інформацію про ситуацію на полі бою.

Кремль використовує заяви про "успіхи"

В ISW зазначили, що попри чутливість Путіна до звинувачень у відірваності від реальної ситуації, Кремль продовжує використовувати викривлену картину бойових дій для політичного тиску.

Москва наполягає на своїх вимогах щодо капітуляції України та передачі Росії територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема районів, які російські війська ніколи не окуповували.

В ISW наголошують, що систематичне спотворення ситуації на фронті зрештою може шкодити самій російській армії, оскільки військове командування та підрозділи на місцях ухвалюють рішення на основі неправдивих даних. Водночас Кремль продовжує використовувати заяви про перебільшені військові "успіхи" для формування вигідної для себе картини війни та посилення політичного тиску.

Новини.LIVE інформували, що російські війська продовжують наступ на кількох напрямках, зокрема в Сумській, Харківській та Запорізькій областях, що, за оцінкою ISW, свідчить про ширші цілі Кремля, ніж захоплення Донеччини. Водночас РФ не виконала жодного з щонайменше 15 дедлайнів Путіна щодо захоплення всієї Донецької області, а новий термін до кінця 2026 року також вважається нереалістичним. Темпи російського просування залишаються низькими, тоді як Україна на окремих ділянках перехоплює тактичну ініціативу та ускладнює наступ РФ.

Новини.LIVE також писали, що російські війська використали періоди так званого "перемир’я" з 5 до 8 вересня на фронті для перегрупування та підготовки до подальших атак. Окупанти підтягнули резерви й налагодили логістичні маршрути. Водночас у зоні відповідальності Третього армійського корпусу тривали локальні спроби РФ уразити українських військових та об’єкти.