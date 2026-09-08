Святогорск находится под контролем ВСУ: в ISW рассказали о лжи РФ

Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Российское руководство заявило о якобы захвате Святогорска в Донецкой области, однако украинские военные продемонстрировали, что контролируют город. Российские источники также пытались подтвердить это заявление архивными кадрами, которые впоследствии опровергли сами российские военные блогеры. В ISW пояснили, что подобные ложные сообщения не только искажают ситуацию на фронте, но и создают оперативные проблемы для российской армии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Россия заявила о захвате Святогорска

Во вторник, 1 сентября, российский диктатор Путин заявил о якобы захвате Святогорска российскими войсками. Однако 7 сентября командующий 3-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий опубликовал видео непосредственно из Святогорска.

На кадрах Билецкий находится в городе, что свидетельствует о контроле Украины над населенным пунктом. По оценке ISW, контроль Украины над Святогорском остается беспрепятственным, а Билецкий назвал город украинским "тыловым районом".

В ISW отметили, что ещё в конце весны — начале лета ближайшие российские подразделения находились примерно в 13 километрах от Святогорска. Учитывая украинские контрнаступательные операции вблизи Лимана, нынешняя российская линия, вероятно, расположена еще дальше от города.

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Российская сторона пыталась создать видимость контроля над Святогорском и с помощью старых видеоматериалов. 5 сентября российские источники распространили смонтированные архивные кадры, пытаясь выдать их за свидетельство якобы недавнего захвата города.

В тот же день один из российских военных блогеров опроверг эти кадры и отметил, что российских войск нет даже вблизи Святогорска. 7 сентября связанный с Кремлем российский военный блогер подтвердил, что видео Билецкого демонстрирует украинский контроль над городом, и раскритиковал российские структуры за распространение фейковой информации, которую Украина может легко опровергнуть.

Как ложные отчеты вредят армии РФ

В ISW подчеркнули, что систематическое создание "красивых отчетов" для российского руководства имеет последствия не только для информационного пространства. Такие сообщения непосредственно создают оперативные проблемы для российских войск, поскольку командование планирует боевые действия, опираясь на данные о ситуации на фронте.

В частности, если российское командование объявляет населённый пункт захваченным, оно не может запрашивать нанесение ударов по украинским позициям, которые фактически остаются там. Соседние российские подразделения также могут планировать свои маневры, исходя из неверной информации о контроле над территориями.

По оценке ISW, такая практика приводит к оперативным ошибкам и создает дополнительные риски для российских военных. Отсутствие ответственности за ложные отчеты при этом стимулирует командиров на местах и в дальнейшем предоставлять искаженную информацию о ситуации на поле боя.

Кремль использует заявления об "успехах"

В ISW отметили, что, несмотря на чувствительность Путина к обвинениям в оторванности от реальной ситуации, Кремль продолжает использовать искажённую картину боевых действий для оказания политического давления.

Москва настаивает на своих требованиях о капитуляции Украины и передаче России территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в том числе районов, которые российские войска никогда не оккупировали.

В ISW отмечают, что систематическое искажение ситуации на фронте в конечном итоге может навредить самой российской армии, поскольку военное командование и подразделения на местах принимают решения на основе ложных данных. В то же время Кремль продолжает использовать заявления о преувеличенных военных "успехах" для формирования выгодной для себя картины войны и усиления политического давления.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают наступление по нескольким направлениям, в частности в Сумской, Харьковской и Запорожской областях, что, по оценке ISW, свидетельствует о более широких целях Кремля, чем захват Донецкой области. В то же время РФ не выполнила ни одного из как минимум 15 дедлайнов Путина по захвату всей Донецкой области, а новый срок до конца 2026 года также считается нереалистичным. Темпы российского продвижения остаются низкими, тогда как Украина на отдельных участках перехватывает тактическую инициативу и затрудняет наступление РФ.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска использовали периоды так называемого "перемирия" с 5 по 8 сентября на фронте для перегруппировки и подготовки к дальнейшим атакам. Оккупанты подтянули резервы и наладили логистические маршруты. В то же время в зоне ответственности Третьего армейского корпуса продолжались локальные попытки РФ нанести удары по украинским военным и объектам.