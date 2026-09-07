Перемирие на фронте: как РФ готовится к новым атакам

Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Российские войска используют периоды так называемого "режима тишины" на фронте для перегруппировки и подготовки к дальнейшим действиям. Враг подтягивает резервы и налаживает логистические маршруты. В то же время в зоне ответственности украинских военных продолжаются локальные попытки противника нанести удар по личному составу и объектам.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Третьего армейского корпуса Александр Бородин.

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Как РФ использует "перемирие" на фронте

Александр Бородин отметил, что подобные периоды уже не впервые создают впечатление снижения интенсивности боевых действий. В то же время для военных затишья на фронте не ощущается.

Отвечая на вопрос, было ли затишье на линии фронта в эти дни, пресс-секретарь 3-го армейского корпуса ответил:

"Для военных — нет".

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По словам Бородина, российские войска используют такие дни для перегруппировки и подготовки к дальнейшим действиям. В частности, противник подтягивает резервы и налаживает логистические маршруты.

Пресс-секретарь Третьего армейского корпуса также рассказал, что, несмотря на внешнее впечатление о снижении интенсивности боевых действий, в зоне ответственности украинских военных продолжаются локальные попытки противника нанести удар по личному составу и объектам.

"Враг перегруппировывается, он использует эти дни ("перемирие", — Ред.) для того, чтобы подтянуть резервы, для того, чтобы наладить свои логистические маршруты. И, безусловно, есть локальные, скажем так, попытки нанести удар по нашему личному составу или объектам на линии нашей зоны ответственности. В зоне нашей ответственности", — пояснил представитель Третьего армейского корпуса.

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