В ВСУ пояснили, действует ли перемирие с Россией

Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Вооруженные силы Украины продолжают выполнять задачи оборонительной операции в соответствии с планом. В командовании подчеркнули, что режим прекращения огня не может быть односторонним. Там отметили, что задачи оборонительной операции в настоящее время выполняются в полном объеме.

Об этом "Суспільному" сообщили в Главном управлении по коммуникациям ВСУ, передает Новини.LIVE.

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В Главном управлении коммуникаций ВСУ отметили, что украинские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи по обороне Украины в соответствии с планом.

В ведомстве также подчеркнули, что режим прекращения огня не может действовать только в одностороннем порядке или быть асимметричным. По словам представителя Главного управления коммуникаций ВСУ, в таких условиях это будет представлять опасность для жизни и здоровья украинских военнослужащих.

"Вооруженные силы Украины продолжают выполнять поставленные задачи по обороне Украины в соответствии с планом", — сообщили в Главном управлении по связям ВСУ.

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Представитель ведомства отдельно объяснил, почему украинские военные продолжают выполнять задачи оборонной операции. Он подчеркнул, что односторонний или несимметричный режим прекращения огня может создать угрозу для военнослужащих, поэтому такие условия не могут служить основанием для прекращения выполнения задач обороны.

"Режим прекращения огня" не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья наших военнослужащих. Поэтому задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме", — добавил собеседник.

Что предшествовало

Новини.LIVE сообщали, что накануне подразделения Сил обороны Украины получили приказ соблюдать режим тишины на фронте в течение четырёх дней — с 5 по 8 сентября. Соответствующий режим должен был действовать с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Однако российские оккупанты в очередной раз нарушили "перемирие" и атаковали ряд регионов Украины. Таким образом, Москва не поддержала предложенный формат временного перемирия.

Новини.LIVE писали, что в ночь на 5 сентября российские войска атаковали Каменское в Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела погибли по меньшей мере 5 человек. Трое раненых находятся в больнице, среди них 30-летняя женщина в реанимации.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 5 сентября российские войска неоднократно атаковали беспилотниками торговый центр в Николаеве. В результате попаданий были повреждены торговые залы и возникли пожары. Пострадали 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.