У ЗСУ пояснили, чи діє перемир’я з Росією

Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Збройні сили України продовжують виконувати завдання оборонної операції згідно з планом. У командуванні наголосили, що режим припинення вогню не може бути одностороннім. Там зазначили, що завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі.

Про це "Суспільному" повідомили в Головному управлінні комунікацій ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що заявили у ЗСУ про "перемир'я" з РФ

У Головному управлінні комунікацій ЗСУ зазначили, що українські військовослужбовці продовжують виконувати визначені завдання з оборони України відповідно до плану.

У відомстві також наголосили, що режим припинення вогню не може діяти лише в односторонньому порядку або бути несиметричним. За словами представника Головного управління комунікацій ЗСУ, за таких умов це становитиме небезпеку для життя і здоров'я українських військовослужбовців.

"Збройні сили України продовжують виконувати визначені завдання з оборони України згідно з планом", — повідомили у Головному управлінні комунікацій ЗСУ.

Читайте також:

Представник відомства окремо пояснив, чому українські військові продовжують виконувати завдання оборонної операції. Він наголосив, що односторонній або несиметричний режим припинення вогню може створити загрозу для військовослужбовців, тому такі умови не можуть бути підставою для припинення виконання завдань оборони.

"Режим припинення вогню" не може бути одностороннім чи несиметричним, інакше він становитиме небезпеку для життя і здоров'я наших військовослужбовців. Відтак завдання оборонної операції наразі виконуються в повному обсязі", — додав співрозмовник.

Що передувало

Новини.LIVE інформували, що напередодні підрозділи Сил оборони України отримали наказ дотримуватися режиму тиші на фронті протягом чотирьох днів — із 5 до 8 вересня. Відповідний режим мав би діяти з 00:00 5 вересня до 23:59 8 вересня. Однак російські окупанти вкотре порушили "перемир'я" та атакували низку регіонів України. Відтак, Москва не підтримала запропонований формат тимчасової тиші.

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 5 вересня російські війська атакували Кам'янське Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше 5 людей. Троє поранених перебувають у лікарні, серед них 30-річна жінка у реанімації.

Новини.LIVE також повідомляли, що у ніч проти 5 вересня російські війська неодноразово атакували безпілотниками торговельний центр у Миколаєві. Внаслідок влучань пошкоджено торговельні зали та виникли пожежі. Постраждали 72-річний чоловік і 17-річна дівчина.