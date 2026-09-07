Перемир’я на фронті: як РФ готується до нових атак

Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські війська використовують періоди так званого "режиму тиші" на фронті для перегрупування та підготовки до подальших дій. Ворог підтягує резерви та налагоджує логістичні маршрути. Водночас у смузі відповідальності українських військових тривають локальні спроби противника уразити особовий склад та об'єкти.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

Реклама

Як РФ використовує "перемир’я" на фронті

Олександр Бородін зазначив, що подібні періоди вже не вперше створюють враження зниження інтенсивності бойових дій. Водночас для військових затишшя на фронті не відчувається.

Відповідаючи на запитання, чи було затишшя на лінії фронту протягом цих днів, речник 3-го армійського корпусу відповів:

"Для військових — ні".

Читайте також:

За словами Бородіна, російські війська використовують такі дні для перегрупування та підготовки до подальших дій. Зокрема, противник підтягує резерви та налагоджує логістичні маршрути.

Речник Третього армійського корпусу також розповів, що попри зовнішнє враження про зниження інтенсивності бойових дій, у смузі відповідальності українських військових тривають локальні спроби противника уразити особовий склад та об'єкти.

"Ворог перегруповується, він використовує ці дні ("перемир'я", — Ред.) для того, щоб підтягнути резерви, для того, щоб налагодити свої логістичні маршрути. І, безумовно, є локальні, скажімо так, намагання уразити наш особовий склад або об'єкти на лінії нашої зони відповідальності. В смузі нашої відповідальності", — пояснив речник Третього армійського корпусу.

Новини.LIVE інформували, що 5 вересня 2026 року у ЗСУ заявили, що українські військові продовжують виконувати завдання оборонної операції відповідно до визначеного плану. У ЗСУ наголосили, що режим припинення вогню не може бути одностороннім або несиметричним. Там зазначили, що за таких умов це може становити небезпеку для життя і здоров’я українських військовослужбовців.

Новини.LIVE писали, що 5 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України отримали наказ дотримуватися режиму тиші на фронті протягом чотирьох днів — із 5 до 8 вересня.

Новини.LIVE також повідомляли, що Путін наказав російським військам протягом трьох днів не завдавати ударів по Києву, починаючи з опівночі 5 вересня. Речник російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що це пов’язано з підготовкою та проведенням зустрічей американської делегації у Києві. Водночас напередодні Росія порушила оголошений Україною режим тиші, завдавши масованих ударів.