ISW: ВСУ остановили наступление россиян на нескольких направлениях фронта

Военнослужащий ВСУ. Фото: Новости.LIVE

В течение последних суток российские войска пытались наступать на позиции Сил обороны Украины в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. При этом у оккупантов не было подтвержденных территориальных завоеваний, а на отдельных участках украинские военные проводили контратаки.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 11 сентября, передает Новини.LIVE.

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Где россияне пытались наступать

На севере Сумской области российские войска проводили ограниченные наступательные операции, однако продвинуться вперед не смогли. Безрезультатными оставались и атаки оккупантов на севере Харьковской области и к северо-востоку от Великого Бурлука.

Оценка контроля над местностью в российско-украинской войне. Фото: ISW

Украинские военные опровергли заявления российской стороны о якобы окружении подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Пресс-секретарь украинской бригады 11 сентября заявил, что информация о захвате Довжанки, Васильевки и Благодатного не соответствует действительности. По его словам, эта территория остается спорной "серой зоной".

На Купянском направлении россияне также проводили ограниченные наступательные действия, однако успеха не достигли. В то же время Силы обороны Украины контратаковали в районе Западного к северу от Купянска.

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По данным ISW, российские войскане добились подтвержденных территориальных успехов и на других участках фронта. В частности, без продвижения оставались их наступательные действия в районе Доброполья, на Александровском и Гуляйпольском направлениях, а также в западной части Запорожской области.

Оценка контроля над местностью вблизи Константиновки. Фото: ISW

Отдельной проблемой для российских войск остается Константиновка. Оккупанты до сих пор не установили полный контроль над городом, что затрудняет создание необходимых линий снабжения и дальнейшее наступление к северу от него.

На Запорожском направлении российская армия продолжает пытаться создать условия для окружения Орехова и перерезать украинские логистические маршруты, обеспечивающие город.

ISW заявил о преувеличении успехов РФ

Аналитики ISW отмечают, что российские источники преувеличивают масштабы продвижения оккупационных войск в направлении Славянска и Краматорска. По мнению экспертов, таким образом российская сторона пытается преждевременно заявить о достижении своих целей в районе украинского "крепостного пояса".

В то же время российские войска усилили наступательную активность на севере Харьковской области. В ISW предполагают, что это может создавать преувеличенное представление о масштабах продвижения оккупантов в преддверии выборов в Государственную думу РФ.

Украинские военные также продолжают наносить удары по российским военным объектам на оккупированных территориях, в частности на средней дальности в Луганской области.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российская сторона распространяла заявления о якобы захвате Святогорска. В то же время украинские военные опровергли эту информацию, а аналитики подчеркнули, что подобные сообщения РФ могут использоваться для создания ложного представления о ситуации на фронте.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ISW назвали вероятные цели новых наступательных действий России. По оценкам аналитиков, Кремль продолжает стремиться расширить зону контроля на востоке Украины и оказывать давление на украинские позиции по нескольким направлениям.