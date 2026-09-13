Денис Прокопенко спрогнозував нову тактику РФ уже в жовтні

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко. Фото: "Азов"/Facebook

Росія може спробувати створити "буферну зону" на Сумщині та Чернігівщині. Для цього противник може залучити частину сформованого мобілізаційного резерву на північних кордонах України. Також уже в жовтні російські війська можуть змінити тактику та перейти до використання важкої бронетехніки.

Про це заявив командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко під час форуму "Ялтинська європейська стратегія (YES)", організованого Фондом Віктора Пінчука, інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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РФ може залучити мобілізаційний резерв на півночі

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко заявив, що на початку зими Росія може задіяти частину сформованого мобілізаційного резерву на північних кордонах України. За його словами, противник може використати ці сили для сковування українських зусиль, щоб не дати Україні перегрупувати резерви на інших напрямках.

Прокопенко пов'язує можливе залучення резерву з намірами РФ створити "буферну зону" у Сумській та Чернігівській областях. Також, за його словами, таким чином Росія може продовжити терор Києва.

"Частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може задіяти з метою сковування наших зусиль і не давати нам перегруповувати якісь резерви на північних кордонах нашої держави", — сказав Прокопенко під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука.

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РФ може змінити тактику вже у жовтні

Окремо Прокопенко спрогнозував зміну тактики російських військ уже в жовтні. За його словами, це може бути пов'язано з різким погіршенням погодних умов, зокрема сильними дощами й туманами, а також зі скороченням світлового дня.

Через це росіяни можуть перейти від тактики малих піхотних груп до використання важкої броньованої техніки та спроб механізованих проривів. Прокопенко зазначив, що подібну тактику противник уже застосовував восени та взимку, однак успіху не мав.

За словами командира 1-го корпусу НГУ "Азов", російські колони раніше виявляли ще в районах зосередження та на маршрутах висування. Після цього по них завдавали ураження на значній глибині, що не давало противнику повноцінно перегруповуватися, забезпечувати логістику та втягуватися в райони виконання бойових завдань.

Новини.LIVE інформували, що Андрій Білецький заявив, що Україна наразі має перевагу над РФ у створенні так званих "кілзон". На окремих ділянках фронту глибина таких зон може сягати 12–15 кілометрів. За його словами, українська піхота навчилася діяти в умовах "кілзон" і проводити наступальні дії з мінімальними втратами.

Новини.LIVE також писали, що російські війська намагалися наступати на Сумщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі, але підтверджених територіальних здобутків не мали. На окремих напрямках Сили оборони України проводили контратаки, зокрема поблизу Куп’янська. В ISW також заявили, що російські джерела перебільшують масштаби просування окупантів у напрямку Слов’янська та Краматорська.