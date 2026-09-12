Білецький розповів про кілзони на фронті та їхню глибину

Бригадний генерал Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус

Бригадний генерал та командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів про формування так званих "кілзон" на фронті та їхню роль у бойових діях. За його словами, Україна наразі має перевагу над Росією у створенні таких зон, що дає Силам оборони додаткові можливості на тактичному рівні. На окремих ділянках фронту глибина "кілзони" може сягати 12–15 кілометрів.

Про це Білецький заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Білецький розкрив особливості "кілзон" та перевагу України над РФ

Білецький зазначив, що поняття "кілзона" є досить умовним. Йдеться про територію, де перебування військових поза укриттями супроводжується високим ризиком ураження.

"Кілзона — це дуже умовне позначення. Це формальна зона, де шанс ураження при перебуванні не в укриттях дорівнює, на мою думку, 80–90%. Такі зони існують", — пояснив він.

За його словами, подібні зони намагаються створювати як українські, так і російські військові. Водночас, на думку командувача, зараз Україна має у цьому напрямку перевагу над противником.

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"Ми в цьому значно, скажімо так, на дану хвилину противника перевищуємо, на мій погляд, і це дає значну перевагу на тактичному рівні взагалі застосування наших військ", — сказав він.

Білецький пояснив, що "кілзони" формуються завдяки багаторівневому вогневому впливу. Основну роль у цьому відіграють безпілотники — спочатку розвідувальні, які виявляють цілі, а потім ударні, що безпосередньо уражають противника.

Йдеться, зокрема, про FPV-дрони, важкі гексакоптери, які російські військові називають "Баба Яга", а також ударні безпілотні крила.

"Ця зона досягає на різних ділянках фронту глибини, я думаю, мінімум 6, і на деяких ділянках до 12–15 кілометрів, де пересування максимально ускладнене", — розповів командувач.

Водночас Білецький наголосив, що навіть така система не створює абсолютної перешкоди для військових. За його словами, попри розвиток технологій, ключову роль у завершенні бойових дій продовжує відігравати піхота.

"Все одно вона не є стовідсотковою завісою, і все одно фінальну крапку в будь-якому бою, битві, операції ставить піхотинець. І замінити його нічим неможливо", — наголосив Білецький.

Він додав, що українські військові навчилися діяти в умовах таких зон та використовувати свої можливості навіть під час наступальних операцій.

"Наша піхота навчилася насправді виживати багато в чому в умовах російської кілзони і навіть проводити наступальні дії з мінімальними втратами", — зазначив командувач.

Як писали Новини.LIVE, під час зустрічі YES Білецький заявив, що російська тактика поступового просування піхоти, яка раніше давала окупантам перевагу на окремих напрямках, нині втратила ефективність. За його словами, втрати російських військ значно перевищують темпи рекрутингу, а нової тактики, яка могла б забезпечити суттєве просування, РФ поки не продемонструвала. Водночас Росія нарощує використання БпЛА, однак Україна, на думку Білецького, зберігає перевагу завдяки інноваціям та адаптивності.

Також Білецький вважає, що навесні 2027 року можуть сформуватися умови для стійких переговорів щодо завершення війни. На його думку, цьому сприятимуть утримання Україною ключових позицій на Донбасі, проходження зимового періоду та відсутність у Росії можливості досягти стратегічних цілей. Білецький припустив, що березень-квітень 2027 року може стати сприятливим періодом для переговорів на умовах, вигідніших для України.