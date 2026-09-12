Білецький розповів, чому Росія втратила перевагу завдяки піхотним атакам

Бригадний генерал Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус

Тактика повзучої піхотної інфільтрації, яка ще рік тому давала російській армії перевагу на окремих ділянках фронту, нині втратила колишню ефективність. Росіяни продовжують використовувати великі обсяги піхоти, однак їхні втрати значно перевищують можливості набору нових військових.

Про це заявив бригадний генерал та командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Росіяни досі йдуть піхотою, але зазнають більших втрат

За словами Білецького, ще рік тому російські війська завдяки масованому залученню піхоти могли досягати серйозних успіхів на окремих напрямках. Нині ж ця тактика фактично стала для них стандартною, але вже не дає такого результату.

Він зазначив, що одним із наслідків такої тактики стало значне зростання втрат російської армії.

"Втрати росіян у живій силі значно перевищують їхній рекрутинг, набір в армію", — сказав Білецький.

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Водночас, за його оцінкою, російські військові поки не змогли знайти принципово нову тактику, яка могла б забезпечити їм значне просування на фронті.

За словами Білецького, Москва натомість активно розвиває безпілотну складову своїх військ. Йдеться про БПЛА тактичного та оперативно-тактичного рівня, розвиток яких, як зазначив військовий, Росія нарощує, орієнтуючись на український досвід.

"Йдуть по наших слідах, і це, безумовно, відчувається", — заявив він.

Водночас Білецький вважає, що Україна має всі можливості й надалі зберігати суттєву перевагу у використанні безпілотників. Він пояснив це кількома факторами. Зокрема, за його словами, Україна залишається на кілька кроків попереду у розвитку відповідних технологій, а менш централізована система сприяє швидшому впровадженню інновацій.

Окремо Білецький звернув увагу на людський фактор. Він вважає, що українські військові краще адаптуються до нових технологій, тоді як значна частина російської піхоти, за його оцінкою, складається з людей, яких Москва використовує переважно як живу силу.

Таким чином, за словами Білецького, Росія продовжує масштабувати піхотні атаки та розвивати дрони, однак наразі не продемонструвала нової тактики, яка дозволила б їй суттєво змінити ситуацію на фронті.

Як писали Новини.LIVE, під час зустріч YES Білецький також заявив, що навесні 2027 року можуть з’явитися умови для початку стійких переговорів про мир. На його думку, це стане можливим, якщо Україна збереже ключові позиції на Донбасі, пройде зиму та не дозволить Росії досягти поставлених стратегічних цілей. Білецький вважає, що березень-квітень 2027 року може стати сприятливим моментом для переговорів на значною мірою українських умовах.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський присвоїв командиру Третього армійського корпусу Андрію Білецькому звання Героя України. Військового відзначили за особисту мужність і героїзм під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Разом із найвищим державним званням Білецькому мають вручити орден "Золота Зірка".