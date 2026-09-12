Билецкий рассказал, почему Россия утратила преимущество из-за пехотных атак

Бригадный генерал Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус

Тактика ползучей пехотной инфильтрации, которая ещё год назад давала российской армии преимущество на отдельных участках фронта, в настоящее время утратила прежнюю эффективность. Россияне продолжают задействовать большие силы пехоты, однако их потери значительно превышают возможности набора новых военнослужащих.

Об этом заявил бригадный генерал и командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Россияне по-прежнему идут пехотой, но несут большие потери

По словам Билецкого, еще год назад российские войска благодаря массированному задействованию пехоты могли добиваться серьезных успехов на отдельных направлениях. Сейчас же эта тактика фактически стала для них стандартной, но уже не дает такого результата.

Он отметил, что одним из последствий такой тактики стал значительный рост потерь российской армии.

"Потери россиян в живой силе значительно превышают их рекрутинг, набор в армию", — сказал Билецкий.

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В то же время, по его оценке, российские военные пока не смогли найти принципиально новую тактику, которая могла бы обеспечить им значительное продвижение на фронте.

По словам Билецкого, Москва вместо этого активно развивает беспилотную составляющую своих войск. Речь идет о БПЛА тактического и оперативно-тактического уровня, развитие которых, как отметил военный, Россия наращивает, ориентируясь на украинский опыт.

"Они идут по нашим следам, и это, безусловно, ощущается", — заявил он.

В то же время Билецкий считает, что у Украины есть все возможности и в дальнейшем сохранять существенное преимущество в использовании беспилотников. Он объяснил это несколькими факторами. В частности, по его словам, Украина остается на несколько шагов впереди в развитии соответствующих технологий, а менее централизованная система способствует более быстрому внедрению инноваций.

Отдельно Билецкий обратил внимание на человеческий фактор. Он считает, что украинские военные лучше адаптируются к новым технологиям, тогда как значительная часть российской пехоты, по его оценке, состоит из людей, которых Москва использует преимущественно в качестве живой силы.

Таким образом, по словам Билецкого, Россия продолжает наращивать масштабы пехотных атак и развивать дроны, однако пока не продемонстрировала новой тактики, которая позволила бы ей существенно изменить ситуацию на фронте.

Как писали Новини.LIVE, во время встречи YES Билецкий также заявил, что весной 2027 года могут сложиться условия для начала устойчивых переговоров о мире. По его мнению, это станет возможным, если Украина удержит ключевые позиции на Донбассе, переживет зиму и не позволит России достичь поставленных стратегических целей. Белецкий считает, что март-апрель 2027 года может стать благоприятным моментом для переговоров в значительной степени на украинских условиях.

Также недавно президент Владимир Зеленский присвоил командиру Третьего армейского корпуса Андрею Билецкому звание Героя Украины. Военного отметили за личное мужество и героизм при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Вместе с высшим государственным званием Билецкому должны вручить орден "Золота зірка".