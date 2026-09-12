Билецкий назвал весну 2027 года возможным сроком для переговоров

Бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус

Бригадный генерал и командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий заявил, что Россия может столкнуться с необходимостью пересмотреть свои планы по продолжению войны уже весной 2027 года. По его словам, к этому времени Украина имеет шанс удержать ключевые оборонительные рубежи на Донбассе и пережить сложный зимний период, в частности сохранив устойчивость энергетической системы. Билецкий считает, что в случае провала российских стратегических целей март-апрель может стать благоприятным моментом для начала устойчивых переговоров о мире в значительной степени на украинских условиях.

Об этом Андрей Билецкий заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Россия поставила на фронте две ключевые цели

По словам Билецкого, украинская и западная разведки, а также анализ открытых источников свидетельствуют о двух ключевых стратегических целях России.

Первая касается непосредственно фронта — Москва стремится окончательно захватить Донецкую и Луганскую области. Билецкий отметил, что Луганская область до сих пор не находится под полным контролем России, несмотря на российские заявления.

"Это для них стратегическая цель, которая дает им возможность закончить войну, скажем так, без репутационных потерь для себя", — сказал он.

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Второй стратегической целью РФ Белецкий назвал экономический и гражданский террор. Речь идет, по его словам, о попытках подорвать способность Украины продолжать оборону — путем давления на население, экономику, энергетику и другие критически важные сферы.

Россия хочет захватить Донбасс до апреля

Билецкий сообщил , что военное руководство России поставило перед своими силами задачу захватить Донецкую и Луганскую области к середине апреля. В то же время военно-политическое руководство РФ, по его словам, требует завершить эту задачу еще быстрее — до начала 2027 года.

Командир 3-го армейского корпуса считает, что у украинских военных есть все шансы удержать выгодные рубежи обороны и так называемый пояс крепостей в Донецкой области. Он также ожидает улучшения позиций Сил обороны на отдельных участках фронта.

"Я думаю, что в ближайшее время мы продемонстрируем эти улучшения всему миру, и они будут неоспоримы", — заявил Билецкий.

По его мнению, именно в марте-апреле перед российским руководством может встать вопрос о том, как и зачем продолжать войну, если Москва не достигнет поставленных стратегических целей.

Отдельно Билецкий обратил внимание на ситуацию с украинской экономикой и гражданским населением. Он назвал предстоящую зиму непростым испытанием и подчеркнул, что в значительной степени ее исход будет зависеть от способности Украины защитить свое воздушное пространство.

По его словам, речь идет о противодействии как ракетным и баллистическим угрозам, так и атакам ударных беспилотников.

"Наша победа или поражение здесь будут зависеть от того, сможем ли мы закрыть украинское небо этой зимой", — подчеркнул Билецкий.

Если Украина сможет эффективно пережить зимний период и не позволит России достичь своих стратегических целей, март-апрель 2027 года, по мнению Билецкого, может стать моментом для изменения подхода Москвы.

"И я думаю, что это был бы, возможно, идеальный момент для уже устойчивых переговоров и устойчивого мира, если не полностью, то в значительной степени на украинских условиях", — подытожил он.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский присвоил Андрею Билецкому звание Героя Украины. Соответствующий указ президент подписал за заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Билецкого также наградили орденом "Золотая звезда".

Кроме того, недавно Андрей Билецкий возглавил группировку войск "Центр". Речь идет о назначении командира 3-го армейского корпуса на новую должность в Сухопутных войсках ВСУ. Группировка "Центр" отвечает за боевые действия на одном из ключевых направлений фронта.