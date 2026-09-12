Білецький назвав весну 2027 року можливою точкою для переговорів

Бригадний генерал, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус

Бригадний генерал та командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Росія може зіткнутися з необхідністю переглянути свої плани щодо продовження війни вже навесні 2027 року. За його словами, до цього часу Україна має шанс втримати ключові оборонні рубежі на Донбасі та пройти складний зимовий період, зокрема зберігши стійкість енергетичної системи. Білецький вважає, що у разі провалу російських стратегічних цілей березень-квітень може стати сприятливим моментом для початку стійких переговорів про мир на значною мірою українських умовах.

Про це Андрій Білецький заявив під час щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Росія поставила на фронті дві ключові цілі

За словами Білецького, українські та західні розвідки, а також аналіз відкритих джерел свідчать про дві ключові стратегічні цілі Росії.

Перша стосується безпосередньо фронту — Москва прагне остаточно захопити Донецьку та Луганську області. Білецький зазначив, що Луганщина досі не перебуває під повним контролем Росії, попри російські заяви.

"Це для них стратегічна мета, яка дає їм можливість закінчити війну, скажімо так, без репутаційних втрат для себе", — сказав він.

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Другою стратегічною ціллю РФ Білецький назвав економічний і цивільний терор. Йдеться, за його словами, про спроби зламати спроможність України продовжувати оборону — через тиск на населення, економіку, енергетику та інші критично важливі сфери.

Росія хоче захопити Донбас до квітня

Білецький повідомив, що військове керівництво Росії поставило перед своїми силами завдання захопити Донецьку та Луганську області до середини квітня. Водночас військово-політичне керівництво РФ, за його словами, вимагає завершити цю задачу ще швидше — до початку 2027 року.

Командир 3-го армійського корпусу вважає, що українські військові мають усі шанси втримати вигідні рубежі оборони та так званий пояс фортець на Донеччині. Він також очікує покращення позицій Сил оборони на окремих ділянках фронту.

"Я думаю, що найближчим часом ми ці покращення вже всьому світу продемонструємо, і вони будуть беззаперечні", — заявив Білецький.

На його думку, саме у березні-квітні перед російським керівництвом може постати питання про те, як і навіщо продовжувати війну, якщо Москва не досягне поставлених стратегічних цілей.

Окремо Білецький звернув увагу на ситуацію з українською економікою та цивільним населенням. Він назвав майбутню зиму непростим випробуванням і наголосив, що значною мірою її результат залежатиме від здатності України захистити повітряний простір.

За його словами, йдеться про протидію як ракетним і балістичним загрозам, так і атакам ударних безпілотників.

"Наша перемога або поразка тут буде залежати від того, чи закриємо ми українське небо в цю зиму", — наголосив Білецький.

Якщо Україна зможе ефективно пройти зимовий період і не дозволить Росії досягти своїх стратегічних цілей, березень-квітень 2027 року, на думку Білецького, може стати моментом для зміни підходу Москви.

"І я думаю, що це було б, можливо, ідеальним моментом для уже стійких перемовин і стійкого миру, якщо не повністю, то в значній мірі на українських умовах", — підсумував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський присвоїв Андрію Білецькому звання Героя України. Відповідний указ президент підписав за заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Білецького також нагородили орденом "Золота Зірка".

Крім того, нещодавно Андрій Білецький очолив угруповання військ "Центр". Йдеться про призначення командира 3-го армійського корпусу на нову посаду в Сухопутних військах ЗСУ. Угруповання "Центр" відповідає за бойові дії на одному з ключових напрямків фронту.