Андрій Білецький очолить угруповання військ "Центр": що відомо

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: 3 ОШБр

Захист більшої частини Донецької області покладено на новий тимчасовий орган управління, який буде формувати Андрій Білецький. Він суміщатиме командування 3-м армійським корпусом із керівництвом угрупованням "Центр".

Деталі нового призначення розкрив заступник комкора Родіон Кудряшов в інтерв'ю для LIGA.net, передає Новини.LIVE.

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Андрій Білецький отримав нову посаду в ОК "Центр"

Отримавши нове призначення, Андрій Білецький не залишить свою поточну посаду. За словами Кудряшова, генерал і надалі продовжуватиме здійснювати безпосереднє командування Третім армійським корпусом, паралельно виконуючи завдання з організації оборони на ключових ділянках східного фронту в межах Донеччини.

Варто зазначити, що військовий досвід та заслуги нового очільника угруповання "Центр" раніше були відзначені на найвищому державному рівні.

Новини.LIVE повідомляли, що за успішний захист України на найбільш складних напрямках фронту президент Володимир Зеленський удостоїв Андрія Білецького звання Героя України та вручив йому орден "Золота Зірка".

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Зовсім нещодавно командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький записав відео до Володимира Путіна безпосередньо з центру Святогірська на тлі лаври, щоб спростувати заяви диктатора про нібито захоплення міста. Генерал підкреслив, що населений пункт повністю контролюється Україною та є тиловою зоною підрозділів корпусу, зокрема 60-ї окремої механізованої бригади.

Крім того, Білецький відкинув російські звинувачення щодо зв'язку підрозділу "Азов" із нацизмом і структурою СС. Він наголосив, що шеврон має винятково українське коріння та розшифровується як монограма "Ідея Нації".

Коментуючи загальну ситуацію на фронті, Андрій Білецький також зазначив, що чисельна перевага ворога ще не гарантує йому успіху. За його словами, воєнна історія доводить, що сторона з меншими ресурсами регулярно перемагає сильнішого супротивника завдяки вищій ефективності, грамотному командуванню та сучасній стратегії.