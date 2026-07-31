Білецький пояснив символіку "Азову" та відповів на звинувачення

Андрій Білецький. Фото: кадр із відео

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що полк "Азов" не має зв’язків із нацизмом, а його символіка не пов’язана із СС. За його словами, шеврон підрозділу символізує "Ідею Нації" та має українське походження.

Про це Андрій Білецький розповів в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер, передає Новини.LIVE.

Білецький пояснив значення символіки "Азову"

Під час розмови Лора Лумер запитала Андрія Білецького про звинувачення на адресу "Азову" у нібито неонацистських поглядах та поцікавилася, чи варто змінити шеврон підрозділу через сприйняття його за кордоном.

У відповідь командир Третього армійського корпусу наголосив, що "Азов" не має жодного стосунку до нацизму. За його словами, символ, який використовує підрозділ, не є знаком СС, а означає "Ідею Нації".

Білецький зазначив, що в Україні один із найнижчих рівнів ксенофобії в Європі, а серед військових "Азову" завжди були представники різних національностей і релігій, зокрема євреї та мусульмани.

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За словами генерала, не можна оцінювати предмет або символ лише через те, що його колись використовувала певна людина чи рух. Він навів приклад із повсякденними речами, які не стають негативними через їхнє використання кимось у минулому.

"Те, що Гітлер їв виделкою або був вегетаріанцем, не робить виделку або вегетаріанців поганою річчю",— підкреслив генерал, закликавши не шукати всюди штучні тригери.

Білецький також заявив, що для бійців "Азову" цей шеврон має особливе значення, оскільки пов’язаний із пам’яттю про загиблих побратимів. Через це, за його словами, зміна символіки була б морально складним рішенням.

Водночас командир Третього армійського корпусу зазначив, що під час створення символіки нового підрозділу вже враховував цей досвід і підходив до вибору знаків більш ретельно.

Новини.LIVE інформували, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що перевага Росії в чисельності особового складу та ресурсах не гарантує їй перемоги у війні. За його словами, в історії є багато випадків, коли менша за можливостями сторона здобувала перемогу завдяки грамотній стратегії, ефективності та якісному управлінню.

Також Новини.LIVE писали, що за словами Андрія Білецького, приблизно третина російських військових, які потрапляють у полон до ЗСУ, є громадянами інших країн. Росія залучає до війни іноземців із держав Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки, зокрема через значні втрати власної армії.