Білецький заявив, що Україна має всі шанси перемогти у війні попри перевагу Росії у живій силі

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що чисельна перевага Росії не означає її перемогу у війні. За його словами, історія знає чимало прикладів, коли слабша за ресурсами сторона перемагала завдяки ефективності, стратегії та кращому управлінню.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер.

Білецький про шанси України на перемогу

Білецький зазначив, що війни не розвиваються за принципом простої математичної переваги.

"Війни не так працюють, не лінійно. Якби це було так, слабша країна автоматично здавалася б без боротьби", — сказав він.

Як приклади командир навів битву при Фермопілах, перемогу греків над Перською імперією при Платеях, а також походи Олександра Македонського. Крім того, він згадав Війну за незалежність США, коли Континентальна армія здобула перемогу над значно потужнішою Британською імперією.

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За словами Білецького, головним чинником є не кількість військових, а ефективність армії.

"Якщо Україна проявить... досить високу ефективність як у глибинних ударах, так і на лінії фронту, то Україна має шанси перемогти Росію", — наголосив він.

Чому, на думку Білецького, війна не завершується

Командир також прокоментував дискусії у США щодо необхідності якнайшвидшого завершення війни. Він зазначив, що Україна вже погодилася на припинення бойових дій по нинішній лінії фронту, однак Росія, за його словами, вимагає не лише фактично окуповані території, а й ті, які не контролює.

"Моє припущення, що за цими вимогами, якщо ми на них підемо, будуть наступні вимоги", — сказав Білецький.

Про роль технологій та підтримки США

Білецький додав, що значення чисельності піхоти поступово зменшується, адже сучасну війну дедалі більше визначають технології, якість управління військами та можливості завдавати високоточних ударів.

Водночас він наголосив, що міжнародні союзи будуються насамперед на взаємних інтересах держав.

"У націй є лише власні національні інтереси... Щоб мати міцний союз, потрібно, щоб і друга сторона мала пряме зацікавлення в цьому союзі", — заявив командир.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Андрій Білецький заявив: близько третини російських військових, які потрапляють у полон до українських захисників, є іноземцями. За його словами, серед полонених є громадяни країн Центральної Азії, Африки та інших регіонів, яких Росія залучає до війни проти України.

Також Новини.LIVE писали, що Білецький відповів на запитання про можливу участь у майбутніх президентських виборах в Україні. Він заявив, що наразі повністю зосереджений на війні та розвитку Третього армійського корпусу, а питання політичних амбіцій для себе не розглядає.

