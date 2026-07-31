Білецький заявив, що не має наміру балотуватися на посаду президента України під час війни

Андрій Білецький. Фото: 3-й армійський корпус

Командир третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що до закінчення війни не має наміру висувати свою кандидатуру на посаду президента України. За його словами, зараз він зосереджений на іншому питанні.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це бригадний генерал сказав в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер.

Що сказав Білецький про свою політичну кар’єру

Під час розмови Білецький зазначив, що до закінчення війни виборів не буде і він проти того, щоб вони проводилися в цей період. Також він пообіцяв собі, що поки триває війна, він зосередиться на перемозі та виживанні своїх солдатів.

Що ж стосується післявоєнної ситуації, коли вона настане, тоді буде ухвалено рішення, що робити далі.

"По-перше, я проти будь-яких виборів під час війни. Українське суспільство, як і американське, досить поляризоване, і це може серйозно позначитися на нашій обороноздатності. Що стосується мого подальшого шляху… я дав собі слово, що до кінця війни я залишуся військовим і зосереджуся виключно на результаті, перемозі та виживанні моїх солдатів. Коли війна закінчиться, тоді й будемо вирішувати, що робити далі. Але, безумовно, хочеться, щоб наша країна стала кращою, шанованішою та заможнішою. Адже це — наш спільний обов’язок перед тими, хто загинув", — сказав Білецький.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у цьому ж інтерв’ю Білецький відповів на потенційні запитання американців і президента Дональда Трампа про те, чому США мають продовжувати допомагати Україні. Він пояснив, у чому полягає зв’язок між Україною та рухом MAGA, і чому Київ може перемогти РФ попри чисельну перевагу Росії.

Також ми писали, що нещодавно Білецький говорив про те, що переговорні позиції України стали сильнішими, ніж півроку чи рік тому. Він зазначив, що це впливає на ситуацію на полі бою та зміну балансу сил у війні з РФ.