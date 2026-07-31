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Главная Новости дня Билецкий ответил, собирается ли идти в президенты Украины

Билецкий ответил, собирается ли идти в президенты Украины

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 05:30
Билецкий заявил, что не собирается идти в президенты Украины во время войны
Андрей Билецкий. Фото: 3-й армейский корпус

Командир третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что до окончания войны выдвигать свою кандидатуру на пост президента Украины не думает. По его словам, он сейчас сосредоточен на другой вопросе.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом бригадный генерал сказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

Что сказал Билецкий о своей политической карьере

В ходе беседы Билецкий сказал, что выборов до конца войны не будет и он против того, чтобы они проводились в этот период. Также он дал себе слово, что пока идет война, то будет сосредоточен на победе и выживании его солдатов.

Что же касается послевоенной ситуации, когда она наступит, тогда будет приниматься решение, что делать дальше.

"Во-первых, я против любых выборов во время войны. Украинское общество, как и американское, достаточно поляризовано, и это может серьезно отразиться на нашей обороноспособности. Что касается моего дальнейшего пути… я дал себе слово, что до конца войны я останусь военным и сосредоточусь исключительно на результате, победе и выживании моих солдат. Когда война закончится, тогда и будем решать, что делать дальше. Но, безусловно, хочется, чтобы наша страна стала лучше, уважаемее и богаче. Ведь это — наш общий долг перед теми, кто погиб", — сказал Билецкий.

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Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Билецкий ответил на потенциальные вопросы американцев и президента Дональда Трампа о том, почему США должны продолжать помогать Украине. Он объяснил, в чем есть связка между Украиной и движением MAGA, и почему Киев может победить РФ несмотря на превосходство России в людях.

Также мы писали, что недавно Билецкий говорил о том, что переговорные позиции Украины стали сильнее, чем полгода или год назад. Он отметил, что это влияет на ситуацию на поле боя и изменения сил в войне с РФ.

выборы война в Украине Андрей Билецкий
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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