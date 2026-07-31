Билецкий ответил Трампу о преимуществе человеческого капитала РФ в войне против Украины

Андрей Билецкий. Фото: скриншот из видео

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что в настоящее время преимущество пехоты на линии фронта с каждым днём становится всё менее значимым фактором, определяющим исход войны. В то же время он подчеркнул важность поддержки Украины со стороны США, поскольку Россия рассматривает Киев как часть своей борьбы с Вашингтоном.

Как сообщает «Новости.LIVE», об этом бригадный генерал сказал в интервью американской блогерше из движения «MAGA» Лоре Лумер.

Билецкий объяснил, почему, по мнению Трампа, США должны поддерживать Украину

Во время интервью Лумер отметила, что в Соединенных Штатах сейчас много бедных людей, страна переживает жилищный кризис, столкнулась с наплывом нелегальных иммигрантов и сталкивается с другими проблемами.

В то же время американцы видят, что Россия имеет преимущество в живой силе над Украиной, и многим из них кажется, что эта война бесконечна. На фоне этого граждане США устали от того, что деньги налогоплательщиков идут на помощь Украине.

В связи с этим блогерша спросила у Билецкого, что он может ответить американцам и президенту США Дональду Трампу, которые потенциально могут сказать, что математика непреложна, поэтому Украина должна заключить соглашение сейчас.

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В ответ Билецкий заявил, что превосходство в живой силе не обязательно означает, что такая страна выиграет войну. По его словам, доказательством этому служат античные примеры. Поэтому ключевым фактором является вопрос эффективности.

«Ответ очень прост. Войны так не устроены, они не линейны. Если бы войны протекали настолько линейно, то все страны подсчитывали бы свой потенциал, и более слабая страна автоматически сдалась бы, не понеся никаких потерь. Начиная, скажем так, с древнейших античных примеров... Сотни и сотни примеров показывают, что война асимметрична. И у слабого всегда есть шансы благодаря более высокой эффективности. Я думаю, что континентальная армия только-только зарождавшихся Соединённых Штатов точно, стратегически, глобально проигрывала могуществу Британской империи. Но история сложилась совсем иначе. Если Украина проявит достаточно высокую эффективность, как в глубинных ударах, так и на линии фронта, то у Украины есть шансы победить Россию», — сказал командир Третьего армейского корпуса.

Что касается желания американцев завершить войну, генерал говорит, что он тоже хотел бы этого прямо сегодня, и Украина готова остановиться по линии фронта.

Однако проблема заключается в том, что Россия хочет от Украины территориальных уступок. Билецкий считает, что если пойти на такой шаг, то Москва впоследствии выдвинет новые требования. Поэтому, несмотря на нехватку людских ресурсов, Украина продолжит борьбу, обладая технологическим преимуществом.

Он подчеркнул, что сегодня численность пехоты на фронте с каждым днем становится менее значимой для исхода войны.

Также Лора Лумер попросила объяснить американцам, почему США должны продолжать поддерживать Украину и почему эта поддержка соответствует лозунгу MAGA («Америка превыше всего»).

Билецкий, в свою очередь, пояснил, что Россия в 2026 году, как и СССР ранее, рассматривает Украину не как реального врага, а как часть своей борьбы с Соединёнными Штатами. Он подтвердил, что доказательством этому служат приведенные Лумер примеры того, что Россия, Иран и Китай помогают друг другу. В частности, в вопросе оружия, которое убивает американцев и не только.

«Вот вам самые простые примеры того, что Россия всегда окажется в любом противостоянии на той стороне, которая будет противостоять Соединенным Штатам. Эту экзистенциальную ненависть России к США я бы назвал первым... Второе, о чем стоит подумать, — это то, что, вытесняя Соединенные Штаты из Восточной Европы, Россия создает, восстанавливает Советский Союз, который будет требовать от Америки огромных затрат на сдерживание», — сказал Билецкий, отметив, что Москва хочет захватить Восточную Европу.

Подводя итог, командир Третьего армейского корпуса добавил, что Украина обладает боевым опытом XXI века, что является очень ценным активом, поэтому Украина может сотрудничать с США. И примером тому служит американская тактическая медицина, которую украинские бойцы реализуют с помощью иного подхода, опережая принцип «золотого часа».

Также Билецкий подчеркнул, что у Украины есть соглашение с США о редкоземельных элементах, и Киев хотел бы начать их добычу.

Что еще стоит знать

Как сообщали Новости.LIVE, в июне Билецкий заявил, что переговорные позиции Украины стали сильнее, чем полгода или год назад. По его словам, на это влияют ситуация на фронте и изменения в балансе сил в войне с Россией.

Также мы писали, что Билецкий заявил, что потенциал России на фронте резко снизился из-за ударов Украины по НПЗ.