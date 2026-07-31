Білецький заявив, що третина полонених військових РФ — іноземці

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Близько третини російських військових, які потрапляють у полон ЗСУ, є іноземними громадянами. Росія вербує до війни громадян країн Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки. Однією з причин такого залучення є значні втрати особового складу армії РФ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького в інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер.

Білецький про іноземців в російській армії

Відповідаючи на запитання про масштаби залучення Росією іноземних громадян до війни проти України, Андрій Білецький повідомив, що значна частина полонених є громадянами інших держав:

"Десь на дану хвилину кожен третій полонений — це іноземець", — сказав Білецький.

За словами командира, на боці Росії воюють громадяни країн екваторіальної Африки, Індії, Пакистану, держав Близького Сходу та Латинської Америки. Водночас як зазначив Білецький, громадян країн Латинської Америки серед них найменше. Переважно йдеться про вихідців із Колумбії, рідше — Венесуели.

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"Це екваторіальна Африка, меншою Мірою Індія-Пакистан, Близький Схід, різні абсолютно держави, і Латинська Америка. Латинської Америки, мабуть, найменша серед них. В основному це Колумбія, інколи Венесуела", – зазначив командир корпусу.

Білецький також розповів, що серед іноземців, які потрапляють у полон, є представники різних категорій. Зокрема, йдеться про осіб, пов'язаних зі злочинними угрупованнями, а також колишніх правоохоронців.

"В основному це або картелі, або колишні, навпаки, поліцейські", — сказав він.

За словами командира, головною причиною, яка спонукає іноземців вступати до російської армії, є фінансова мотивація. Для частини громадян інших держав додатковим стимулом стають обіцянки переїзду до Росії та отримання російського громадянства.

Також Білецький зазначив, що Росія залучає іноземних громадян до війни через значні втрати своїх військ і необхідність постійно поповнювати особовий склад.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Андрій Білецький заявив, що не планує балотуватися на посаду президента України до завершення війни. Він наголосив, що виступає проти проведення виборів під час війни та нині повністю зосереджений на перемозі й безпеці своїх військових. За його словами, рішення щодо подальшого шляху ухвалюватиме вже після закінчення війни.

Новини.LIVE також писали, що Білецький заявив, що перевага Росії в живій силі не визначає результат війни, адже ключовим фактором є ефективність армії. Він наголосив, що Україна має шанси на перемогу завдяки технологічній перевазі та ефективним діям на фронті. Також Білецький закликав США продовжувати підтримку України, зазначивши, що Росія розглядає війну як частину свого протистояння зі Сполученими Штатами.