Андрей Билецкий возглавит группировку войск "Центр": что известно

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: 3 ОШБр

Защита большей части Донецкой области возложена на новый временный орган управления, который будет формировать Андрей Билецкий. Он будет совмещать командование 3-м армейским корпусом с руководством группировкой «Центр».

Подробности нового назначения раскрыл заместитель комкора Родион Кудряшов в интервью LIGA.net, передает Новини.LIVE.

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Андрей Билецкий получил новую должность в ОК "Центр"

Получив новое назначение, Андрей Билецкий не покинет свою нынешнюю должность. По словам Кудряшова, генерал и в дальнейшем будет осуществлять непосредственное командование Третьим армейским корпусом, параллельно выполняя задачи по организации обороны на ключевых участках восточного фронта в пределах Донецкой области.

Стоит отметить, что военный опыт и заслуги нового главы группировки «Центр» ранее были отмечены на высшем государственном уровне.

Новини.LIVE сообщали, что за успешную защиту Украины на самых сложных направлениях фронта президент Владимир Зеленский удостоил Андрея Билецкого звания Героя Украины и вручил ему орден "Золотая Звезда".

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Совсем недавно командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий записал видеообращение к Владимиру Путину непосредственно из центра Святогорска на фоне лавры, чтобы опровергнуть заявления диктатора о якобы захвате города. Генерал подчеркнул, что населенный пункт полностью контролируется Украиной и является тыловой зоной подразделений корпуса, в частности 60-й отдельной механизированной бригады.

Кроме того, Билецкий отверг российские обвинения в связи подразделения "Азов" с нацизмом и структурой СС. Он подчеркнул, что шеврон имеет исключительно украинские корни и расшифровывается как монограмма «Идея Нации».

Комментируя общую ситуацию на фронте, Андрей Билецкий также отметил, что численное превосходство врага ещё не гарантирует ему успеха. По его словам, военная история доказывает, что сторона с меньшими ресурсами регулярно побеждает более сильного противника благодаря более высокой эффективности, грамотному командованию и современной стратегии.