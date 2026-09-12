Билецкий рассказал о килзонах на фронте и их глубине

Бригадный генерал Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус

Бригадный генерал и командующий Третьим армейским корпусом Андрей Билецкий рассказал о формировании так называемых "килзон" на фронте и их роли в боевых действиях. По его словам, Украина в настоящее время имеет преимущество перед Россией в создании таких зон, что дает Силам обороны дополнительные возможности на тактическом уровне. На отдельных участках фронта глубина "килзоны" может достигать 12–15 километров.

Об этом Билецкий заявил во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Билецкий раскрыл особенности "килзон" и преимущество Украины над РФ

Белецкий отметил, что понятие "килзона" является достаточно условным. Речь идет о территории, где пребывание военных вне укрытий сопряжено с высоким риском поражения.

"Килзона — это очень условное обозначение. Это формальная зона, где вероятность поражения при нахождении вне укрытий равна, по моему мнению, 80–90%. Такие зоны существуют", — пояснил он.

По его словам, подобные зоны пытаются создавать как украинские, так и российские военные. В то же время , по мнению командующего, сейчас Украина имеет в этом направлении преимущество над противником.

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"Мы в этом значительно, скажем так, на данный момент превосходим противника, на мой взгляд, и это дает значительное преимущество на тактическом уровне в целом при применении наших войск", — сказал он.

Билецкий пояснил, что "килзоны" формируются благодаря многоуровневому огневому воздействию. Основную роль в этом играют беспилотники — сначала разведывательные, которые выявляют цели, а затем ударные, непосредственно поражающие противника.

Речь идет, в частности, о FPV-дронах, тяжелых гексакоптерах, которые российские военные называют "Баба Яга", а также об ударных беспилотных крыльях.

"Эта зона достигает на разных участках фронта глубины, я думаю, минимум 6, а на некоторых участках до 12–15 километров, где передвижение максимально затруднено", — рассказал командующий.

В то же время Билецкий подчеркнул, что даже такая система не создает абсолютного препятствия для военных. По его словам, несмотря на развитие технологий, ключевую роль в завершении боевых действий продолжает играть пехота.

"Все равно она не является стопроцентной завесой, и все равно финальную точку в любом бою, сражении, операции ставит пехотинец. И заменить его ничем невозможно", — подчеркнул Билецкий.

Он добавил, что украинские военные научились действовать в условиях таких зон и использовать свои возможности даже во время наступательных операций.

"Наша пехота научилась по-настоящему выживать во многом в условиях российской зоны контроля и даже проводить наступательные действия с минимальными потерями", — отметил командующий.

Как писали Новини.LIVE, во время встречи YES Билецкий заявил, что российская тактика постепенного продвижения пехоты, которая ранее давала оккупантам преимущество на отдельных направлениях, в настоящее время утратила эффективность. По его словам, потери российских войск значительно превышают темпы набора, а новой тактики, которая могла бы обеспечить существенное продвижение, РФ пока не продемонстрировала. В то же время Россия наращивает использование БПЛА, однако Украина, по мнению Билецкого, сохраняет преимущество благодаря инновациям и адаптивности.

Также Билецкий считает, что весной 2027 года могут сложиться условия для устойчивых переговоров о завершении войны. По его мнению, этому будут способствовать удержание Украиной ключевых позиций на Донбассе, прохождение зимнего периода и отсутствие у России возможности достичь стратегических целей. Билецкий предположил, что март-апрель 2027 года может стать благоприятным периодом для переговоров на условиях, более выгодных для Украины.