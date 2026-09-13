Денис Прокопенко предсказал новую тактику РФ уже в октябре

Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" бригадный генерал Денис "Редис" Прокопенко. Фото: "Азов"/Facebook

Россия может попытаться создать "буферную зону" в Сумской и Черниговской областях. Для этого противник может задействовать часть сформированного мобилизационного резерва на северных границах Украины. Также уже в октябре российские войска могут изменить тактику и перейти к использованию тяжелой бронетехники.

Об этом заявил командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко во время форума "Ялтинская европейская стратегия (YES)", организованного Фондом Виктора Пинчука, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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РФ может задействовать мобилизационный резерв на севере

Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко заявил, что в начале зимы Россия может задействовать часть сформированного мобилизационного резерва на северных границах Украины. По его словам, противник может использовать эти силы для сдерживания украинских усилий, чтобы не дать Украине перегруппировать резервы на других направлениях.

Прокопенко связывает возможное задействование резерва с намерениями РФ создать "буферную зону" в Сумской и Черниговской областях. Также, по его словам, таким образом Россия может продолжить террор против Киева.

"Часть мобилизованного резерва, который будет сформирован к началу зимы, противник может задействовать с целью сдерживания наших усилий и не дать нам перегруппировать какие-либо резервы на северных границах нашего государства", — сказал Прокопенко во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

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Россия может изменить тактику уже в октябре

Отдельно Прокопенко прогнозирует изменение тактики российских войск уже в октябре. По его словам, это может быть связано с резким ухудшением погодных условий, в частности с сильными дождями и туманами, а также с сокращением продолжительности светового дня.

Из-за этого россияне могут перейти от тактики малых пехотных групп к использованию тяжелой бронированной техники и попыткам механизированных прорывов. Прокопенко отметил, что подобную тактику противник уже применял осенью и зимой, однако успеха не добился.

По словам командира 1-го корпуса НГУ "Азов", российские колонны ранее выявлялись еще в районах сосредоточения и на маршрутах выдвижения. После этого по ним наносились удары на значительной глубине, что не позволяло противнику полноценно перегруппироваться, обеспечивать логистику и проникать в районы выполнения боевых задач.

Новини.LIVE сообщали, что Андрей Билецкий заявил, что Украина в настоящее время имеет преимущество над РФ в создании так называемых "килзон". На отдельных участках фронта глубина таких зон может достигать 12–15 километров. По его словам, украинская пехота научилась действовать в условиях "килзон" и проводить наступательные действия с минимальными потерями.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска пытались наступать в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, но не добились подтвержденных территориальных успехов. На отдельных направлениях Силы обороны Украины проводили контратаки, в частности вблизи Купянска. В ISW также заявили, что российские источники преувеличивают масштабы продвижения оккупантов в направлении Славянска и Краматорска.