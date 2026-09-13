ISW: Украина перехватила инициативу на фронте, ВСУ свели к нулю территориальные завоевания России

Евгений Хмара во время поездки на командные пункты Сил беспилотных систем. Фото: Министерство обороны Украины/Telegram

В конце 2025 года и в течение 2026 года украинские военные перехватили инициативу на фронте. ВСУ успешно провели контратаки на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях, из-за чего российскому командованию пришлось пересмотреть планы наступления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Реклама

ISW оценил ситуацию на фронте

По данным аналитиков, украинские силы впервые после Курской наступательной операции в августе 2024 года смогли успешно противостоять российской инициативе на стратегическом и оперативном уровнях.

С марта 2026 года чистые территориальные завоевания российских войск были практически нулевыми. В то же время украинские военные проводили контратаки на нескольких участках фронта.

В частности, ВСУ остановили попытки российских войск продвинуться в Днепропетровскую область. На Купянском направлении украинские силы вернули утраченные позиции в городе и его окрестностях и отразили дальнейшие попытки россиян их отвоевать.

Читайте также:

ВСУ вытеснили российские войска к северу от Лимана

Одним из важных результатов украинских контратак ISW называет ликвидацию российских позиций к северу от Лимана.

Украинские контратаки к северу от Лимана ослабили российские позиции. Фото: ISW

По оценке аналитиков, российские войска ранее продвинулись на этом участке и создали угрозу северному флангу Славянска и всему Донецкому оборонительному поясу. Украинские контратаки за последние месяцы значительно ослабили эти позиции и сорвали планы российского командования по окружению украинских сил в Донецкой области.

В ISW отмечают, что российские войска пытались наступать на Лиман, Славянск, Краматорск и Дружковку с разных направлений. Украинские силы своими действиями к северу от Лимана затруднили реализацию этого плана.

В то же время аналитики отмечают, что полная конфигурация фронта в этом районе остается не до конца понятной из-за ограниченного количества открытых данных.

Россия продолжает наступление на отдельных направлениях

Несмотря на успехи ВСУ, российские войска добиваются отдельных успехов. ISW сообщает об ограниченном, но значительном продвижении россиян в районе Константиновки, а также к востоку от Славянска и Краматорска.

Карта территории в районе Константиновки и Дружковки. Фото: ISW

В то же время на этих участках российским войскам трудно поддерживать темп наступления. 12 сентября ISW не зафиксировал подтвержденного продвижения российских сил на Купянском, Константиновско-Дружковском, Добропольском, Александровском и ряде других направлений.

В России может пройти новая мобилизация

Российские генералы могли попросить Владимира Путина дополнительно мобилизовать 800 тысяч военных. Об этом сообщил руководитель ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко.

В то же время у России нет достаточных возможностей, чтобы одновременно подготовить и обеспечить такое количество новых военных. Поэтому Москва, вероятно, может прибегнуть к постепенной мобилизации, чтобы восполнять потери армии.

Масштаб такой мобилизации будет зависеть от решения Путина и ситуации на фронте. Дополнительные силы Россия может задействовать не только в Донецкой области, но и на других направлениях.

Как писали Новини.LIVE, российские войска в течение последних суток пытались наступать на позиции Сил обороны Украины в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. В то же время у оккупантов не было подтвержденных территориальных завоеваний, а на отдельных участках украинские военные проводили контратаки.

Ранее Новини.LIVE также сообщали, что Россия может попытаться создать «буферную зону» в Сумской и Черниговской областях. Для этого противник может задействовать часть сформированного мобилизационного резерва на северных границах Украины. Кроме того, уже в октябре российские войска могут изменить тактику и перейти к использованию тяжелой бронетехники.