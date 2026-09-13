Началась война под землей: командир «Хартии» об оборонных технологиях

Командир 2-го корпуса НГУ «Хартия» Игорь Оболенский. Фото: кадр из видео Новини.LIVE

В зоне ответственности бригады "Хартия" украинские военные все чаще ведут боевые действия под землей. Военные отмечают, что вместе с изменением поля боя меняются и технологии: в частности, украинские защитники уже применяют под землей беспилотники.

Об этом заявил Игорь Оболенский, командир 2-го корпуса НГУ "Хартия", во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Мы начали воевать под землей"

Игорь Оболенский поделился этой информацией, отвечая на вопрос журналистки о том, что из-за изменений на поле боя украинские и российские силы ищут новые способы ведения боевых действий.

"Поле боя ушло под землю, мы начали воевать под землей", — заявил Оболенский.

Он отметил, что в подразделение приезжают представители разных стран, которым украинские военные демонстрируют собственный опыт ведения боевых действий под землей. Командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" отметил, что украинские военные уже имеют практический опыт проведения фланговых атак под землей, тогда как для западных партнеров этот формат ведения боевых действий менее привычен.

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Военнослужащий рассказал, что украинские военные адаптируют беспилотные технологии к новым условиям.

В частности, бойцы используют дроны под землей. Он подчеркнул, что война в дальнейшем будет становиться все более технологичной, поскольку поле боя становится все более опасным и менее предсказуемым.

Военный отметил, что российские войска первыми начали активно использовать подземные маршруты и позиции, однако украинские защитники также адаптировались к новым условиям.

"В настоящее время под землей мы более эффективны — как в моральном плане, так и в технологическом", — сказал командир "Хартии".

Отдельно Оболенский отметил, что за годы полномасштабной войны изменилось восприятие Украины западными партнерами. По его словам, ранее в отдельных странах опасались углубления сотрудничества с Украиной из-за возможной реакции России. Он считает, что боевой опыт Украины постепенно изменил такое отношение.

Новини.LIVE сообщали, что Вооруженные Силы Украины перехватили инициативу на поле боя; известно, что украинские военные провели успешные контратакующие действия на Купянском, Александровском и Лиманском направлениях, вынудив российское командование скорректировать свои наступательные планы.

Новини.LIVE писали, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов России. Среди пораженных целей — объекты хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, ретрансляторы и радиолокационные средства.