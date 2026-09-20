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Главная Новости дня Зеленский: РФ за неделю выпустила 2000 дронов, 1700 КАБ и 19 ракет

Зеленский: РФ за неделю выпустила 2000 дронов, 1700 КАБ и 19 ракет

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20 сентября 2026 12:59
Зеленский раскрыл масштабы воздушных ударов РФ за неделю
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Россия за последнюю неделю применила против Украины более 2000 ударных беспилотников, 1700 управляемых авиабомб и 19 ракет разных типов. Президент Украины Владимир Зеленский после этого призвал партнеров искать новые способы усиления давления на РФ и вводить дополнительные санкции.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства.

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Зеленский назвал масштабы российских ударов

По словам Зеленского, российские атаки в течение последних суток и предыдущих дней затронули ряд регионов Украины. В частности, в Херсонской области российский FPV-дрон атаковал мужской монастырь.

В результате удара один служитель монастыря погиб, еще четыре человека получили ранения. Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Также ударам подверглась критическая и гражданская инфраструктура Харьковской, Сумской и Одесской областей. В Днепропетровской и Запорожской областях зафиксировали попадания в жилые дома. Под российскими атаками с вечера также находились Винницкая, Киевская, Житомирская и Черкасская области.

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"Только за эту неделю РФ выпустила против нас более 2000 ударных дронов, из них большинство реактивные, 1700 авиабомб и 19 ракет разных типов", — заявил Зеленский.

Зеленский призвал усилить давление на Россию

Президент подчеркнул, что Украина продолжает искать способы противодействия российским воздушным атакам. В то же время, по его словам, партнеры должны работать над новыми методами принуждения Москвы к завершению войны.

"Именно сейчас подходящий момент, чтобы делать новые санкционные шаги против агрессора и добиваться мира через силу", — отметил Зеленский.

Также глава государства добавил, что соответствующие возможности для усиления давления есть у Соединенных Штатов Америки, европейских государств и стран "Большой семерки".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о резком увеличении количества реактивных дронов в российских атаках. Самые мощные удары пришлись на конец месяца. Перехватывать эти аппараты сложнее, чем обычные ударные БПЛА.

Также Новини.LIVE сообщал о подготовке к серийному применению украинской системы противодействия реактивным дронам. Один из разработанных комплексов уже вышел из стадии экспериментов и проходит официальную кодификацию.

Владимир Зеленский обстрелы ракеты дроны война в Украине авиабомба
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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