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Головна Новини дня Новий дрон СБУ вдруге за день уразив реактивну Герань-5: Зеленський

Новий дрон СБУ вдруге за день уразив реактивну Герань-5: Зеленський

Ua ru
19 вересня 2026 21:14
Зеленський заявив, що СБУ успішно випробовує нову зброю проти реактивних дронів
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Служба безпеки України вдруге за день успішно застосувала новий український дрон-перехоплювач. Бійці військової контррозвідки СБУ за його допомогою уразили російський реактивний безпілотник "Герань-5".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського.

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СБУ вдруге застосувала новий дрон-перехоплювач

Зеленський увечері 19 вересня повідомив про другий протягом дня успішний випадок бойового застосування нової української розробки. Ціллю військової контррозвідки СБУ став російський реактивний дрон "Герань-5".

"Маємо вже друге успішне застосування Службою безпеки України нового українського дрона-перехоплювача за сьогодні.

Бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон "Герань-5". Дякую воїнам СБУ за влучність", — заявив Зеленський.

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За словами Зеленського, розробку створила військова контррозвідка СБУ саме для протидії російським реактивним ударним безпілотникам.

Наразі Україна працює над масштабуванням виробництва необхідного озброєння для протидії реактивним безпілотникам.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про масштаби застосування Росією реактивних безпілотників. За словами Юрія Ігната, лише протягом серпня РФ запустила по Україні 2800 таких дронів. Близько 800 із них атакували Київ і Київщину протягом останніх чотирьох днів місяця.

Також Новини.LIVE писав про розробку в Україні засобів для перехоплення швидкісних реактивних дронів. За словами Єгора Чернєва, одна з вітчизняних компаній уже створила робочу систему, яка проходить кодифікацію. Після завершення процедури Міноборони планує розпочати її контрактування.

Володимир Зеленський СБУ безпілотники дрони БпЛА реактивні дрони
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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