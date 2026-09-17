Зеленський заявив про збиття реактивного Шахеда перехоплювачем

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "Шахедів". Під час випробувань було зафіксовано збиття такого безпілотника. Глава держави також розповів про ситуацію на окремих напрямках фронту.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у четвер, 17 вересня.

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Результат випробувань перехоплювачів

Під час доповіді Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого глава держави Володимир Зеленський окремо відзначив результати випробувань перехоплювачів проти реактивних "Шахедів". Президент подякував розробникам і українським воїнам та заявив про намір масштабувати цей напрям.

"Була доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Важливо, що є ще один позитивний результат випробувань перехоплювачів проти реактивних "Шахедів": було збиття. Дякую всім розробникам та нашим воїнам. Будемо масштабувати", — зазначив Зеленський.

За словами президента, Україна продовжує знаходити відповіді на російські загрози та створювати власні засоби тиску на ворога. Він також повідомив про підготовку нових активних і далекобійних операцій:

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"Крок за кроком знаходимо відповіді на російські загрози й створюємо свої власні, українські засоби тиску на ворога. Готуємо нові активні й далекобійні операції".

Що відбувається на фронті

Окремо Зеленський відзначив підрозділи, які виконують бойові завдання на фронті. Він зазначив, що на Донеччині є необхідна динаміка, на Купʼянському напрямку готують посилення, а на Олександрівському — знищують позиції окупантів.

"Також хочу відзначити всі підрозділи, які виконують завдання на фронті. Донеччина: є необхідна нам динаміка. Купʼянський напрямок: готуємо посилення. Олександрівський напрямок: знищуємо позиції окупантів", — написав лідер.

За підсумками останніх днів президент окремо подякував 82-й та 95-й окремим десантно-штурмовим бригадам.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у серпні 2026 року Росія застосувала проти України близько 2800 реактивних безпілотників, заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Наймасованішу атаку зафіксували 28–31 серпня, коли близько 800 дронів спрямували на Київ і область. Ігнат зазначив, що реактивні БпЛА складніше перехоплювати, ніж звичайні ударні дрони.

Новини.LIVE також писали, що 15 вересня 2026 року Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування українського перехоплювача проти російських реактивних "Шахедів". Під час тестування дрон-перехоплювач уразив один із таких безпілотників. Водночас систему ще потрібно доопрацювати, зокрема окремі аспекти керування.