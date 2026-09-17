Зеленский заявил о сбивании реактивного Шахеда перехватчиком

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительных результатах испытаний средств перехвата реактивных "Шахедов". В ходе испытаний был зафиксирован сбитый такой беспилотник. Глава государства также рассказал о ситуации на отдельных участках фронта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в четверг, 17 сентября.

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Результат испытаний перехватчиков

Во время доклада Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого глава государства Владимир Зеленский отдельно отметил результаты испытаний перехватчиков против реактивных "Шахедов". Президент поблагодарил разработчиков и украинских воинов и заявил о намерении расширить масштабы этого направления.

"Был доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Важно, что есть еще один положительный результат испытаний перехватчиков против реактивных "Шахедов": произошел сбитый. Спасибо всем разработчикам и нашим воинам. Будем расширять масштабы", — отметил Зеленский.

По словам президента, Украина продолжает находить ответы на российские угрозы и создавать собственные средства давления на врага. Он также сообщил о подготовке новых активных и дальнобойных операций:

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"Шаг за шагом находим ответы на российские угрозы и создаем свои собственные, украинские средства давления на врага. Готовим новые активные и дальнобойные операции".

Что происходит на фронте

Отдельно Зеленский отметил подразделения, выполняющие боевые задачи на фронте. Он отметил, что в Донецкой области наблюдается необходимая динамика, на Купянском направлении готовят усиление, а на Александровском — уничтожают позиции оккупантов.

"Также хочу отметить все подразделения, выполняющие задачи на фронте. Донецкая область: наблюдается необходимая нам динамика. Купянское направление: готовим усиление. Александровское направление: уничтожаем позиции оккупантов", — написал лидер.

По итогам последних дней президент отдельно поблагодарил 82-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в августе 2026 года Россия применила против Украины около 2800 реактивных беспилотников, заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Самую массированную атаку зафиксировали 28–31 августа, когда около 800 дронов направили на Киев и область. Игнат отметил, что реактивные БпЛА сложнее перехватывать, чем обычные ударные дроны.

Новини.LIVE также сообщали, что 15 сентября 2026 года Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании украинского перехватчика против российских реактивных "Шахедов". В ходе тестирования дрон-перехватчик поразил один из таких беспилотников. В то же время систему ещё предстоит доработать, в частности отдельные аспекты управления.