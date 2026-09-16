Росія запустила 2800 реактивних дронів по Україні за серпень

Игнат: В августе Россия запустила 2800 реактивных дронов по Украине
Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в течение августа российские войска применили против Украины 2800 реактивных беспилотников, а наибольшая волна атак была зафиксирована 28–31 августа, когда около 800 дронов были направлены на Киев и Киевскую область.
Об этом Юрий Игнат сообщил в эфире Ранок.LIVE.
Россия усилила атаки реактивными дронами
Наиболее интенсивный период пришелся на последние четыре дня августа. По словам Игната, основная часть беспилотников заходила с северного направления и двигалась в сторону столицы.
Реактивные дроны стали массово применяться Россией примерно с июня. По словам представителя Воздушных Сил, их перехват является более сложным по сравнению с обычными ударными беспилотниками.
Как меняется тактика российских атак
После периода высокой интенсивности ударов произошло некоторое снижение количества атак. В то же время российские войска не прекратили применять ракеты и беспилотники против украинских регионов.
Удары фиксировались, в частности, по прифронтовым областям: Одесской и Днепропетровской. Также Россия применяла обычные "Шахеды", которые могут преодолевать большие расстояния и атаковать западные области Украины.
Чем Украина сбивает реактивные БПЛА
Для противодействия реактивным беспилотникам украинские Силы обороны задействуют истребительную авиацию, зенитные ракетные войска и другие средства противовоздушной обороны.
Отдельным направлением стали дроны-перехватчики, которые используются для уничтожения ударных беспилотников.
Россия пытается влиять на ситуацию в Украине
По словам Игната, массированные атаки преследуют не только непосредственную военную цель. Постоянные воздушные тревоги и удары, в частности, могут влиять на экономику и настроения населения.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия наращивает производство реактивных беспилотников и, по разным оценкам, может производить до тысячи таких аппаратов в месяц. В то же время страна-агрессор совершенствует систему противовоздушной обороны, в частности, перенимая украинский опыт.
Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешных испытаниях еще одного украинского перехватчика для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Новая система уже поразила "Шахед".