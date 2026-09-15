Зеленский заявил об успешных испытаниях перехватчика реактивных Шахедов

Евгений Хмара, Владимир Зеленский и Михаил Драпатый. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании еще одного украинского перехватчика для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Новая система уже поразила "Шахед".

При этом новый перехватчик еще нуждается в дальнейшем усовершенствовании, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

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Михаил Драпатый. Фото: Офис Президента Украины

Новый перехватчик успешно прошел испытания

По словам Зеленского, о результатах доложил Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Во время испытаний новый перехватчик успешно уничтожил российский реактивный беспилотник типа "Шахед".

Зеленский также сообщил, что отдельные аспекты управления еще необходимо доработать, поэтому работа над проектом продолжается.

"Шахед" был успешно поражен, но нужно доработать некоторые аспекты управления перехватчиком. Работу продолжаем — еще нужно время", — сообщил Зеленский.

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Кроме развития средств противодействия дронам, Зеленский сообщил о совещании по поводу будущих военных операций и украинских дальнобойных возможностей.

По словам президента, вместе с министром обороны и Главнокомандующим ВСУ определены приоритетные цели, необходимые ресурсы и меры подготовки.

Глава государства подчеркнул, что результаты ударов по российской нефтяной отрасли уже оказывают существенное влияние и усиливают позиции Украины на дипломатическом направлении.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о наращивании Россией производства реактивных беспилотников. По оценке авиационного эксперта Богдана Долинце, РФ может выпускать до тысячи таких аппаратов ежемесячно.

Также Новини.LIVE писал о новом украинском реактивном беспилотнике. Аппарат способен развивать скорость до 600 км/ч и находиться в воздухе около часа. Разработку планируют использовать для выполнения ударных и разведывательных задач.