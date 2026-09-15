Зеленський заявив про успішне випробування перехоплювача реактивних Шахедів

Євген Хмара, Володимир Зеленський та Михайло Драпатий. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування ще одного українського перехоплювача для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Нова система вже уразила "Шахед".

При цьому новий перехоплювач ще потребує подальшого вдосконалення, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал глави держави.

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Михайло Драпатий. Фото: Офіс Президента України

Новий перехоплювач успішно пройшов випробування

За словами Зеленського, про результати доповів Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Під час випробувань новий перехоплювач успішно знищив російський реактивний безпілотник типу "Шахед".

Зеленський також повідомив, що окремі аспекти керування ще необхідно доопрацювати, тому робота над проєктом триває.

"Шахед" був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо — ще потрібен час", — повідомив Зеленський.

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Окрім розвитку засобів протидії дронам, Зеленський повідомив про нараду щодо майбутніх військових операцій та українських далекобійних можливостей.

За словами президента, разом із міністром оборони та Головнокомандувачем ЗСУ визначено пріоритетні цілі, необхідні ресурси й заходи підготовки.

Глава держави наголосив, що результати ударів по російській нафтовій галузі вже мають суттєвий вплив і посилюють позиції України на дипломатичному напрямку.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про нарощування Росією виробництва реактивних безпілотників. За оцінкою авіаційного експерта Богдана Долінце, РФ може випускати до тисячі таких апаратів щомісяця.

Також Новини.LIVE писав про новий український реактивний безпілотник. Апарат здатний розвивати швидкість до 600 км/год та перебувати в повітрі близько години. Розробку планують використовувати для виконання ударних і розвідувальних завдань.