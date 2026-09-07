Розробник розкрив характеристики модернізованого дрона Барс

Старий варіант дрон-ракети "Барс". Фото: Музей російсько-української війни

Модернізований український реактивний безпілотник "Барс" отримав значно кращі характеристики порівняно з першими зразками. Наразі дрон здатний долати до тисячі кілометрів, нести до 60 кілограмів бойової частини та розвивати швидкість понад 700 км/год.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на РБК-Україна.

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Дрон-ракета "Барс". Фото: Музей російсько-української війни

"Барс" може летіти на більші відстані

За словами розробника, роботи над створенням "Барса" стартували ще у 2023 році. Їхньою метою було створення засобу, який дозволив би українським Силам оборони ефективно завдавати ударів по цілях у тилу противника.

Перші версії безпілотника були оснащені реактивним двигуном, могли нести бойову частину вагою 22,5 кілограма та мали дальність польоту до 700 кілометрів.

Наразі характеристики дрона суттєво покращилися. Розробник повідомив, що сучасна версія "Барса" має дальність польоту до 1000 кілометрів, здатна нести до 60 кілограмів бойової частини та розвивати швидкість понад 700 км/год.

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Український двигун уже пройшов випробування

Розробник зазначив, що команда проєкту складається з фахівців, які мають досвід в авіації та авіамоделюванні. Саме тому дрон отримав характерний зовнішній вигляд, схожий на невеликий літак.

Також він повідомив, що рівень локалізації виробництва "Барса" вже перевищує 74%. Єдиним критично важливим імпортним компонентом поки залишається турбореактивний двигун.

Виробник додав, що український турбореактивний двигун уже успішно пройшов фінальні випробування, що дасть змогу зробити вітчизняні безпілотники менш залежними від іноземних комплектуючих.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про розробку в Україні нових засобів протидії реактивним "Шахедам". Вітчизняні фахівці вже тестують кілька рішень, які перебувають на фінальному етапі випробувань. Очікується, що приблизно через місяць-півтора ефективність знищення таких безпілотників може перевищити 90%.

Також Новини.LIVE писав про атаку безпілотників на Ростов-на-Дону та Батайськ. У російському місті після вибухів спалахнула пожежа, а в одному з багатоквартирних будинків зафіксували пошкодження.