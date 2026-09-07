Разработчик раскрыл характеристики модернизированного дрона Барс

Старая версия дрон-ракеты «Барс». Фото: Музей российско-украинской войны

Модернизированный украинский реактивный беспилотник "Барс" получил значительно лучшие характеристики по сравнению с первыми образцами. В настоящее время дрон способен преодолевать до тысячи километров, нести до 60 килограммов боевой части и развивать скорость свыше 700 км/ч.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Дрон-ракета "Барс". Фото: Музей российско-украинской войны

"Барс" может летать на большие расстояния

По словам разработчика, работы над созданием "Барса" начались еще в 2023 году. Их целью было создание средства, которое позволило бы украинским Силам обороны эффективно наносить удары по целям в тылу противника.

Первые версии беспилотника были оснащены реактивным двигателем, могли нести боевую часть весом 22,5 килограмма и имели дальность полета до 700 километров.

В настоящее время характеристики дрона существенно улучшились. Разработчик сообщил, что современная версия "Барса" имеет дальность полета до 1000 километров, способна нести до 60 килограммов боевой части и развивать скорость свыше 700 км/ч.

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Украинский двигатель уже прошел испытания

Разработчик отметил, что команда проекта состоит из специалистов, имеющих опыт в авиации и авиамоделировании. Именно поэтому дрон получил характерный внешний вид, похожий на небольшой самолет.

Также он сообщил, что уровень локализации производства "Барса" уже превышает 74%. Единственным критически важным импортным компонентом пока остается турбореактивный двигатель.

Производитель добавил, что украинский турбореактивный двигатель уже успешно прошел заключительные испытания, что позволит сделать отечественные беспилотники менее зависимыми от иностранных комплектующих.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о разработке в Украине новых средств противодействия реактивным "Шахедам". Отечественные специалисты уже тестируют несколько решений, которые находятся на финальном этапе испытаний. Ожидается, что примерно через месяц-полтора эффективность уничтожения таких беспилотников может превысить 90%.

Также Новини.LIVE писал об атаке беспилотников на Ростов-на-Дону и Батайск. В российском городе после взрывов вспыхнул пожар, а в одном из многоквартирных домов зафиксировали повреждения.