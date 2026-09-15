Фирсов рассказал, чего Украине не хватает для борьбы с реактивными дронами

Егор Фирсов. Фото: Facebook/Егор Фирсов

У Украины пока нет достаточного количества средств для полноценного противодействия российским реактивным беспилотникам. Для их перехвата нужны более быстрые дроны-перехватчики, а также значительно более разветвленная сеть радаров. Об этом военный Егор Фирсов рассказал во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Об этом эксклюзивно сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Почему реактивные дроны сложнее перехватывать

По словам военного, Украина знала о появлении реактивных дронов заранее, однако с разработкой и внедрением средств противодействия возникла задержка. Сейчас такие цели сбивают преимущественно с помощью авиации и ракет, тогда как перехватчики, которые ранее могли уничтожать до 90–95% обычных шахедов, против реактивных дронов менее эффективны.

"Мы знали об этом давно. И производители, и военные это обсуждали, но с контрмерами немного задержались, то есть мы не справились с тем, чтобы сейчас полноценно противостоять реактивным "шахедам". Как видите, их сбивают, но в основном сбивают самолетами, сбивают ракетами, но не перехватчиками, которые до этого сбивали "шахеды". Когда на нас летели "шахеды", мы довели эффективность до того, что 90, а то и 95 процентов "шахедов" были уничтожены перехватчиками", — пояснил Фирсов.

Военный отметил, что реактивные дроны имеют значительно более высокую скорость, поэтому для их уничтожения требуются другие характеристики перехватчиков. По его словам, скорость дрона-перехватчика должна превышать 500 км/ч, а находиться в воздухе он должен не несколько секунд, а несколько минут.

Читайте также:

Фирсов также подчеркнул важность радаров, которые должны заблаговременно обнаруживать и сопровождать скоростные цели.

"Самое главное, что нужны не только перехватчики, нужны радары, чтобы видеть. Их нужно много, чтобы расширять зону обзора радаров, чтобы мы видели, как летит этот реактивный дрон, как он движется, как летит эта ракета. То есть если у тебя есть маленький радар, радиус действия которого, допустим, 20 километров, то за сколько реактивный «Шахед» пролетит эти 20 километров? А тебе нужно следить, где он вошел, где вышел, куда летит. Поэтому радаров нужно гораздо больше", — отметил военный.

По словам Фирсова, способы противодействия реактивным средствам поражения уже существуют. Однако Украине необходимо обеспечить достаточное количество соответствующих систем и усовершенствовать их применение.

Как сообщали Новини.LIVE, народный депутат Егор Чернев сообщил, что Министерство обороны Украины вскоре начнет заключать контракт на поставку первой полноценной системы для перехвата скоростных реактивных беспилотников типа Shahed. По его словам, соответствующий образец вооружения уже вышел из стадии экспериментов и в настоящее время проходит официальную процедуру кодификации.

Как сообщали Новини.LIVE, военный Егор Фирсов заявил, что Россия может увеличить количество запусков реактивных "шахедов". По его словам, в начале зимы над Киевом одновременно могут находиться несколько десятков таких беспилотников, поскольку их производство и эффективность в РФ растут.