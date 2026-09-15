Фірсов розповів, чого Україні бракує для боротьби з реактивними дронами

Єгор Фірсов. Фото: Facebook/Єгор Фірсов

Україна наразі не має достатньої кількості засобів для повноцінної протидії російським реактивним безпілотникам. Для їхнього перехоплення потрібні швидші дрони-перехоплювачі, а також значно розгалуженіша мережа радарів. Про це військовий Єгор Фірсов розповів під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Про це ексклюзивно повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Чому реактивні дрони складніше перехоплювати

За словами військового, Україна знала про появу реактивних дронів заздалегідь, однак із розробкою та впровадженням засобів протидії виникла затримка. Наразі такі цілі збивають переважно за допомогою авіації та ракет, тоді як інтерцептори, які раніше могли знищувати до 90–95% звичайних "шахедів", проти реактивних дронів менш ефективні.

"Ми знали давно. І виробники, і військові це обговорювали, але контрдію трошки затримали, тобто не впоралися ми з тим, що ми повноцінно зараз можемо протидіяти реактивним "шахедам". Як бачите, їх збивають, але переважно їх збивають літаками, їх збивають ракетами, але не інтерсепторами, які до цього збивали "шахеди". Коли на нас летіли "шахеди", ми довели ефективність до того, що 90, а то й 95 відсотків "шахедів" були знищені інтерсепторами", — пояснив Фірсов.

Військовий зазначив, що реактивні дрони мають значно вищу швидкість, тому для їхнього знищення потрібні інші характеристики перехоплювачів. За його словами, швидкість дрона-перехоплювача має перевищувати 500 км/год, а перебувати в повітрі він повинен не кілька секунд, а кілька хвилин.

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Фірсов також наголосив на важливості радарів, які мають завчасно виявляти та супроводжувати швидкісні цілі.

"Найголовніше, що треба не тільки перехоплювачі, треба радари, щоб бачити. Їх треба багато, щоб розширювати своє радарне поле, щоб ми бачили, як цей дрон реактивний, як він рухається, як ця ракета летить. Тобто якщо в тебе є маленький радар, поле дії його, нехай там 20 кілометрів, то за скільки реактивний "Шахед" пролетить ці 20 кілометрів? А тобі треба слідкувати, де він зайшов, де він вийшов, куди він летить. Тому радарів треба набагато більше", — зазначив військовий.

За словами Фірсова, способи протидії реактивним засобам ураження вже існують. Однак Україні необхідно забезпечити достатню кількість відповідних систем та вдосконалити їхнє застосування.

Як повідомляли Новини.LIVE, народний депутат Єгор Чернєв повідомив, що Міністерство оборони України невдовзі розпочне контрактування першої повноцінної системи для перехоплення швидкісних реактивних безпілотників типу Shahed. За його словами, відповідний зразок озброєння вже вийшов зі стадії експериментів і наразі проходить офіційну процедуру кодифікації.

Як повідомляли Новини.LIVE, військовий Єгор Фірсов заявив, що Росія може збільшити кількість запусків реактивних "шахедів". За його словами, на початку зими над Києвом одночасно можуть перебувати кілька десятків таких безпілотників, оскільки їхнє виробництво та ефективність у РФ зростають.