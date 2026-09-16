Росія запустила 2800 реактивних дронів по Україні за серпень

Юрій Ігнат. Фото: Yuriy Ignat/Facebook

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що впродовж серпня російські війська застосували проти України 2800 реактивних безпілотників, а найбільшу хвилю атак зафіксували 28-31 серпня, коли близько 800 дронів спрямували на Київ і Київську область.

Про це Юрій Ігнат повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

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Росія посилила атаки реактивними дронами

Найінтенсивніший період припав на останні чотири дні серпня. За словами Ігната, основна частина безпілотників заходила з північного напрямку та рухалася в бік столиці.

Реактивні дрони стали масово застосовуватися Росією приблизно з червня. Представник Повітряних Сил зазначає, що їхнє перехоплення є складнішим порівняно зі звичайними ударними безпілотниками.

Як змінюється тактика російських атак

Після періоду високої інтенсивності ударів відбулося певне зниження кількості атак. Водночас російські війська не припинили застосовувати ракети та безпілотники проти українських регіонів.

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Удари фіксували, зокрема, по прифронтових областях, Одещині та Дніпропетровщині. Також Росія застосовувала звичайні "Шахеди", які можуть долати більші відстані та атакувати західні області України.

Чим Україна збиває реактивні БпЛА

Для протидії реактивним безпілотникам українські Сили оборони застосовують винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та інші засоби протиповітряної оборони.

Окремим напрямом стали дрони-перехоплювачі, які використовують для знищення ударних безпілотників.

Росія намагається впливати на ситуацію в Україні

За словами Ігната, масовані атаки мають не лише безпосередню військову мету. Постійні повітряні тривоги та удари, зокрема, можуть впливати на економіку та настрої населення.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія масштабує випуск реактивних безпілотників і, за різними оцінками, може виробляти до тисячі таких апаратів на місяць. Водночас країна-агресорка вдосконалює систему протиповітряної оборони, зокрема переймаючи український досвід.

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомляв про успішне випробування ще одного українського перехоплювача для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Нова система вже уразила "Шахед".