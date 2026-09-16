Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ігнат: Росія запустила 2800 реактивних дронів по Україні за серпень

Ігнат: Росія запустила 2800 реактивних дронів по Україні за серпень

Ua ru
16 вересня 2026 13:39
Ексклюзив
Росія запустила 2800 реактивних дронів по Україні за серпень
Юрій Ігнат. Фото: Yuriy Ignat/Facebook

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що впродовж серпня російські війська застосували проти України 2800 реактивних безпілотників, а найбільшу хвилю атак зафіксували 28-31 серпня, коли близько 800 дронів спрямували на Київ і Київську область.

Про це Юрій Ігнат повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Росія посилила атаки реактивними дронами

Найінтенсивніший період припав на останні чотири дні серпня. За словами Ігната, основна частина безпілотників заходила з північного напрямку та рухалася в бік столиці.

Реактивні дрони стали масово застосовуватися Росією приблизно з червня. Представник Повітряних Сил зазначає, що їхнє перехоплення є складнішим порівняно зі звичайними ударними безпілотниками.

Як змінюється тактика російських атак

Після періоду високої інтенсивності ударів відбулося певне зниження кількості атак. Водночас російські війська не припинили застосовувати ракети та безпілотники проти українських регіонів.

Читайте також:

Удари фіксували, зокрема, по прифронтових областях, Одещині та Дніпропетровщині. Також Росія застосовувала звичайні "Шахеди", які можуть долати більші відстані та атакувати західні області України.

Чим Україна збиває реактивні БпЛА

Для протидії реактивним безпілотникам українські Сили оборони застосовують винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та інші засоби протиповітряної оборони.

Окремим напрямом стали дрони-перехоплювачі, які використовують для знищення ударних безпілотників.

Росія намагається впливати на ситуацію в Україні

За словами Ігната, масовані атаки мають не лише безпосередню військову мету. Постійні повітряні тривоги та удари, зокрема, можуть впливати на економіку та настрої населення.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія масштабує випуск реактивних безпілотників і, за різними оцінками, може виробляти до тисячі таких апаратів на місяць. Водночас країна-агресорка вдосконалює систему протиповітряної оборони, зокрема переймаючи український досвід.

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомляв про успішне випробування ще одного українського перехоплювача для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Нова система вже уразила "Шахед".

війна в Україні Росія серпень Юрій Ігнат атака Росії на Україну реактивні дрони
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації