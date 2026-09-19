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Главная Новости дня Новый дрон СБУ во второй раз за день сбил реактивную Герань-5: Зеленский

Новый дрон СБУ во второй раз за день сбил реактивную Герань-5: Зеленский

Ua ru
19 сентября 2026 21:14
Зеленский заявил, что СБУ успешно испытывает новое оружие против реактивных дронов
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Служба безопасности Украины во второй раз за день успешно применила новый украинский дрон-перехватчик. Бойцы военной контрразведки СБУ с его помощью поразили российский реактивный беспилотник "Герань-5".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Президента Украины Владимира Зеленского.

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СБУ во второй раз применила новый дрон-перехватчик

Зеленский вечером 19 сентября сообщил о втором за день успешном случае боевого применения новой украинской разработки. Целью военной контрразведки СБУ стал российский реактивный дрон "Герань-5".

"Имеем уже второе успешное применение Службой безопасности Украины нового украинского дрона-перехватчика за сегодня.

Бойцы военной контрразведки СБУ поразили российский реактивный дрон "Герань-5". Благодарю воинов СБУ за точность", — заявил Зеленский.

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По словам Зеленского, разработку создала военная контрразведка СБУ именно для противодействия российским реактивным ударным беспилотникам.

Сейчас Украина работает над масштабированием производства необходимого вооружения для противодействия реактивным беспилотникам.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о масштабах применения Россией реактивных беспилотников. По словам Юрия Игната, только в течение августа РФ запустила по Украине 2800 таких дронов. Около 800 из них атаковали Киев и Киевскую область в течение последних четырех дней месяца.

Также Новини.LIVE писал о разработке в Украине средств для перехвата скоростных реактивных дронов. По словам Егора Чернева, одна из отечественных компаний уже создала рабочую систему, которая проходит кодификацию. После завершения процедуры Минобороны планирует начать ее контрактование.

Владимир Зеленский СБУ беспилотники дроны БпЛА реактивные дроны
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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