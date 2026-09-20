Владимир Зеленский объявил о встрече с Трампом в Нью-Йорке

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились о встрече в Нью-Йорке, где планируют обсудить дальнейшие шаги по прекращению войны. Зеленский также сообщил о достигнутых результатах в области деэскалации и вопросов безопасности.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский и Трамп договорились о встрече в Нью-Йорке

Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом стороны обсудили ряд вопросов, связанных с дипломатическим процессом.

По словам президента Украины, встреча в Нью-Йорке может стать важной для дальнейшей дипломатической работы.

"Только что разговаривали с президентом Трампом. Важный разговор, и мы успели обсудить многое. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика налицо", — заявил Зеленский.

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Ранее Зеленский сообщал, что рассчитывает на встречу с Трампом во второй половине сентября. Также речь шла о возможности новых контактов между американской и украинской сторонами в рамках переговорного процесса.

Зеленский поблагодарил Виткоффа и Кушнера за визит в Киев

Отдельно президент Украины отметил недавний визит в Киев специального представителя президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

По словам Зеленского, в ходе встреч удалось подробно обсудить ситуацию в Украине. Он подчеркнул, что мирный путь остается приоритетом для украинской стороны.

"Поблагодарил Стива Виткоффа и Джареда Кушнера за визит в Киев: мы подробно обсудили все существенные детали, и ребята увидели ситуацию в Украине. Мирный путь — это приоритет номер один", — сказал президент.

Визит Виткоффа и Кушнера в Киев состоялся 6 сентября. После переговоров Зеленский заявил о новых идеях относительно дальнейшего переговорного процесса и договоренности продолжить контакты в формате Украина — США — Европа.

Зеленский заявил о подготовке мер по деэскалации

Президент также сообщил о наработках относительно возможных мер по деэскалации и фундаментальных вопросов безопасности.

Речь идет, в частности, об энергетической и продовольственной безопасности, а также о защите жизни гражданских лиц. По словам Зеленского, украинская сторона продолжает работать над этими вопросами совместно с американской командой.

"Есть идеи относительно мер по деэскалации и фундаментальных вопросов безопасности — энергетической, продовольственной, защиты жизни людей. Работаем вместе с американской командой и готовы предпринимать действительно серьезные шаги", — заявил он.

Также Зеленский поблагодарил Трампа за подписание закона Линдси Грэма, который предусматривает ужесточение санкционных ограничений против России и других определенных стран и лиц.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский рассказал о масштабах российских атак за неделю. По его словам, РФ применила более 2000 ударных дронов, 1700 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов.

Также СБУ во второй раз за день поразила российский реактивный "Герань-5" новым дроном-перехватчиком. Владимир Зеленский сообщил, что эту разработку создала военная контрразведка СБУ для противодействия реактивным ударным беспилотникам.