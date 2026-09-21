Трамп закликав Зеленського припинити атакувати НПЗ у Росії

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У неділю, 20 вересня, відбулася телефонна розмова між Президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови американський лідер просив свого українського колегу припинити атакувати російські НПЗ, оскільки це призводить до зростання цін на дизельне паливо.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Axios.

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Що відомо про розмову Зеленського і Трампа та мирні переговори

За словами джерела, обізнаного зі змістом розмови, Трамп неодноразово просив Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Він аргументував це тим, що зупинка об’єктів призводить до зростання світових цін на дизельне паливо.

"Під час розмови слово «дизель» згадувалося багато разів", — сказав він.

Також Axios згадало матеріал видання Kyiv Independent, де йшлося про те, що "український уряд "дедалі більше розчаровується" у спецпредставнику Трампа Стіві Віткоффі. Зокрема, ця історія з’явилася через кілька днів після того, як Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер уперше з початку війни відвідали Київ.

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Однак голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умеров спростував цю інформацію та зазначив, що протягом останнього року щодня працював із Віткоффом і Кушнером.

"Наше головне завдання — знайти рішення для припинення війни та забезпечення гарантій безпеки й процвітання українського народу... Стів виконав чудову роботу. Ми не марнуємо час даремно й зосереджені на пошуку рішень", — сказав він.

Також Умеров повідомив, що в переговорах спостерігається значний прогрес. За його словами, кількість перешкод скоротилася з десятків до одного-двох ключових питань, які залишаються предметом переговорів.

"Тенденція позитивна. США надзвичайно зосереджені на питанні припинення війни в Україні. США розуміють ситуацію на полі бою і дають усім зрозуміти, що ця жахлива війна має закінчитися", — підсумував голова СЗР.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 20 вересня Володимир Зеленський офіційно підтвердив свою розмову з Дональдом Трампом і сказав, що сторони домовилися зустрітися в Нью-Йорку, де обговорять подальші кроки щодо припинення війни. Крім того, український лідер повідомив про досягнуті результати у сфері деескалації та питань безпеки.

Також ми писали, що, за даними The New York Times, адміністрація Трампа розглядає можливість укласти низку ділових угод з Росією ще до завершення війни в Україні. Джерела кажуть, що це своєрідний альтернативний варіант, щоб спонукати Москву припинити бойові дії.