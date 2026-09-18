Трамп розглядає економічні угоди з Росією ще до завершення війни

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вивчає можливість укладення окремих економічних та інвестиційних угод із Росією ще до завершення війни проти України. Такий підхід можуть розглядати як альтернативний шлях для просування мирних переговорів та перезавантаження відносин із Москвою.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, передає Новини.LIVE.

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Укладення угод між США та Росією

В адміністрації Трампа тривають внутрішні дискусії щодо зміни стратегії у відносинах із Кремлем. За інформацією видання The New York Times, Вашингтон розглядає можливість підписання двосторонніх економічних домовленостей із Росією до припинення бойових дій в Україні.

Ініціаторами пошуку нових форматів взаємодії виступають американські посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які намагаються обійти ключові розбіжності між сторонами.

Найскладнішим питанням у переговорах залишаються вимоги російського диктатора Володимира Путіна щодо передачі під контроль РФ українських територій, з чим категорично не погоджується Київ.

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Серед потенційних напрямів співпраці США та РФ розглядається співпраця у сфері енергетики, інвестицій та інших напрямках. Зокрема, йдеться про можливе поновлення ділових контактів між американськими та російськими компаніями.

Водночас частина посадовців Білого дому виступає проти передчасних економічних поступок, оскільки це може позбавити США ефективних інструментів впливу на Кремль.

Паралельно з обговоренням помʼякшення обмежень Вашингтон продовжує розробку нових санкційних заходів проти російських доходів.

Як писали Новини.LIVE, Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про санкції, спрямований на посилення тиску на Росію. Конгресмен Майкл Маккол зазначив, що документ, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом, має обмежити можливості російської військової машини та підштовхнути Кремль до переговорів.

А прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що влада РФ стежить за проходженням у США законопроєкту про санкції проти Росії. Він назвав обмеження недружніми діями.