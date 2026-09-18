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Главная Новости дня Трамп может пойти на отдельные договоренности с РФ до окончания войны

Трамп может пойти на отдельные договоренности с РФ до окончания войны

Ua ru
18 сентября 2026 09:42
Трамп рассматривает экономические соглашения с Россией еще до окончания войны
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа изучает возможность заключения отдельных экономических и инвестиционных соглашений с Россией ещё до окончания войны против Украины. Такой подход можно рассматривать как альтернативный путь для продвижения мирных переговоров и перезагрузки отношений с Москвой.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает Новини.LIVE.

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Заключение соглашений между США и Россией

В администрации Трампа продолжаются внутренние дискуссии об изменении стратегии в отношениях с Кремлем. По информации издания The New York Times, Вашингтон рассматривает возможность подписания двусторонних экономических соглашений с Россией до прекращения боевых действий в Украине.

Инициаторами поиска новых форматов взаимодействия выступают американские посланцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые пытаются обойти ключевые разногласия между сторонами.

Самым сложным вопросом в переговорах остаются требования российского диктатора Владимира Путина о передаче под контроль РФ украинских территорий, с чем категорически не согласен Киев.

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Среди потенциальных направлений сотрудничества США и РФ рассматривается взаимодействие в сфере энергетики, инвестиций и других областях. В частности, речь идет о возможном возобновлении деловых контактов между американскими и российскими компаниями.

В то же время часть чиновников Белого дома выступает против преждевременных экономических уступок, поскольку это может лишить США эффективных инструментов влияния на Кремль.

Параллельно с обсуждением смягчения ограничений Вашингтон продолжает разработку новых санкционных мер против российских доходов.

Как писали Новини.LIVE, Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о санкциях, направленный на усиление давления на Россию. Конгрессмен Майкл Маккол отметил, что документ, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом, должен ограничить возможности российской военной машины и подтолкнуть Кремль к переговорам.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ следят за прохождением в США законопроекта о санкциях против России. Он назвал ограничения недружественными действиями.

США Дональд Трамп Кремль соглашение Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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