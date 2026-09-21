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Главная Новости дня Axios: Трамп в разговоре с Зеленским снова просил перестать бить по НПЗ России

Axios: Трамп в разговоре с Зеленским снова просил перестать бить по НПЗ России

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21 сентября 2026 00:32
Трамп призвал Зеленского прекратить атаковать НПЗ в России
Дональд Трамп. Фото: Reuters

В воскресенье, 20 сентября, между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. В ходе беседы американский лидер просил своего украинского коллегу перестать атаковать российские НПЗ, так как это приводит к росту цен на дизель.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Axios.

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Что известно о разговоре Зеленского и Трампа и мирных переговорах

По словам источника, знакомого с содержанием разговора, что Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Он аргументировал это тем, что остановки объектов приводят к росту мировых цен на дизельное топливо.

"Во время разговора слово "дизель" упоминалось много раз", — сказал он.

Также Axios упомянуло материал издания Kyiv Independent, где говорилось, что украинские правительство "все больше разочаровывается" в спецпредставителе Трампа Стиве Уиткоффе. В частности, эта история всплыла спустя несколько дней после того, как Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер впервые с начала войны посетили Киев.

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Однако глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров опроверг эту информацию и отметил, что в течение последнего года ежедневно работал с Уиткоффом и Кушнером.

"Наша главная задача — найти решения для прекращения войны и обеспечения гарантий безопасности и процветания украинского народа... Стив проделал отличную работу. Мы не тратим время зря и сосредоточены на поиске решений", — сказал он.

Также Умеров сообщил, что в переговорах есть значительный прогресс. По его словам, количество препятствий сократилось с десятков до одного-двух ключевых вопросов, которые остаются предметом переговоров.

"Тенденция позитивная. США предельно сосредоточены на вопросе прекращения войны на Украине. США понимают ситуацию на поле боя и дают всем понять, что эта ужасная война должна закончиться", — резюмировал глава СВР.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 20 сентября Владимир Зеленский официально подтвердил свой разговор с Дональдом Трампом и сказал, что стороны договорились встретиться в Нью-Йорке, где обсудят дальнейшие шаги по прекращению войны. Помимо этого, украинский лидер сообщил о достигнутых результатах в области деэскалации и вопросов безопасности.

Также мы писали, что по данным The New York Times, администрация Трампа рассматривает возможность заключить ряд деловых сделок с Россией еще до завершения войны в Украине. Источники говорят, что это своего рода альтернативный вариант побудить Москву прекратить боевые действия.

Владимир Зеленский война Дональд Трамп НПЗ Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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