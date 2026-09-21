В ЕС обсудят с Трампом поставку Украине ракет Patriot — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Европейские лидеры планируют в ходе недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвать президента США Дональда Трампа предоставить Украине больше ракет-перехватчиков для систем Patriot. Речь идет прежде всего о защите украинской энергетики от возможных российских ударов зимой.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Новости.LIVE.

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Европа хочет больше ракет Patriot для Украины

По данным СМИ, европейские лидеры планируют воспользоваться встречами в Нью-Йорке, чтобы убедить Белый дом предоставить Украине дополнительные ракеты для систем Patriot.

Потребность в перехватчиках особенно актуальна в преддверии зимнего периода, когда Россия может усилить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Именно баллистические ракеты, по данным издания, наносят значительный ущерб энергетическим объектам.

В августе Владимир Зеленский заявлял, что Украине для перезимовки необходимо не менее 300 ракет-перехватчиков Patriot. Президент также предлагал Соединённым Штатам продать Украине от 5% до 10% своих запасов таких ракет.

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Союзники готовятся к сложной зиме

Помимо ракет для ПВО, европейские страны также планируют усилить поддержку Украины. В частности, они будут призывать Великобританию и Японию увеличить финансовую помощь Киеву.

Германия и ряд других европейских стран уже заявили о планахзакупить дополнительные системы «Патриот» в США и передать Украине ракеты из своих запасов.

В то же время союзники по-разному оценивают ситуацию в преддверии зимы. Один из высокопоставленных европейских чиновников выразил обеспокоенность тем, что если Украинане сможет пережить зимний период, это в конечном итоге может привести к поражению в войне.

Другие представители стран-партнеров настроены менее пессимистично. Они считают, что даже при значительном дефиците перехватчиков «Патриот» Украина сможет справиться с трудностями.

Украина готовится к возможным перебоям

Bloomberg отмечает, что, учитывая опыт прошлой зимы, украинцы уже готовятся к возможным длительным перебоям с электро-, тепло- и водоснабжением.

Правительство также планирует расширять сеть пунктов устойчивости, где люди смогут согреться, зарядить устройства и получить горячую пищу. Украинские власти параллельно призывают международных партнеров помочь с ремонтными бригадами, оборудованием для энергетики и теплоснабжения.

Ранее «Новости.LIVE» сообщал, что Украина возлагает большие надежды на встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что видит изменения в отношении США к ситуации в Украине и позитивные сигналы о поддержке Киева. В частности, он упомянул о поддержке в вопросе передачи Украине определенных ракет.

Также Новини.LIVE писал, что Дональд Трамп заявил о потере Россией контроля над нефтеперерабатывающей отраслью. По словам президента США, значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов была повреждена и выведена из строя из-за войны против Украины.