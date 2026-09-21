Стефанчук: Україна має гарні очікування від зустрічі Зеленського і Трампа

Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Україна має великі очікування від майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що бачить зміни у ставленні Вашингтона до ситуації в Україні та позитивні сигнали щодо підтримки Києва.

Про це він сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Анни Шоферової.

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Стефанчук заявив про зміни у ставленні США до України

За словами Руслана Стефанчука, Україна оптимістично оцінює майбутні переговори Зеленського і Трампа. Він зазначив, що не хоче розкривати деталі майбутньої зустрічі, щоб не нашкодити переговорному процесу.

"Я дуже оптимістично до цього ставлюся, тому що мені здається, що ми зараз присутні в такому певному зміненні ставлення Сполучених Штатів до реальної ситуації, яка відбувається в Україні", — заявив голова Верховної Ради.

Стефанчук також наголосив, що, на його думку, вже є конкретні результати співпраці між Україною та США. Зокрема, він згадав підтримку щодо передачі Україні певних ракет.

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"Почали знову йти певна підтримка з боку Сполучених Штатів у дозволі передавати певні ракети для України", — сказав він.

Стефанчук згадав про санкційний закон США

Окремо голова Верховної Ради відзначив ухвалення у США закону про санкції проти Росії та Ірану. За його словами, документ планували розглянути пізніше, однак завдяки роботі української сторони його ухвалили достроково.

Стефанчук також подякував спікеру Палати представників США Майку Джонсону за співпрацю.

"Нам вдалося зробити, щоб закон, який планувався ставитися на грудень, був проголосований невідкладно в той же день, і сьогодні він вже підписаний президентом Сполучених Штатів", — зазначив він.

Коли зустрінуться Зеленський і Трамп

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський домовився з Дональдом Трампом про зустріч у Нью-Йорку. Президенти планують обговорити подальші кроки щодо завершення війни, а також питання безпеки та деескалації.

Також стало відомо, що Зеленський вирушить до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Українська делегація планує порушувати питання створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, Реєстру збитків та формування Міжнародної компенсаційної комісії.