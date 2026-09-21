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Главная Новости дня Стефанчук: Украина возлагает большие надежды на встречу Зеленского и Трампа

Стефанчук: Украина возлагает большие надежды на встречу Зеленского и Трампа

Ua ru
21 сентября 2026 17:55
Репортаж
Стефанчук: Украина возлагает большие надежды на встречу Зеленского и Трампа
Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Украина возлагает большие надежды на предстоящую встречу президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что видит изменения в отношении Вашингтона к ситуации в Украине и положительные сигналы о поддержке Киева.

Об этом он сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Шоферовой.

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Стефанчук заявил об изменениях в отношении США к Украине

По словам Руслана Стефанчука, Украина оптимистично оценивает предстоящие переговоры Зеленского и Трампа. Он отметил, чтоне хочет раскрывать детали предстоящей встречи, чтобы не навредить переговорному процессу.

"Я очень оптимистично к этому отношусь, потому что мне кажется, что мы сейчас наблюдаем определенное изменение отношения Соединенных Штатов к реальной ситуации, которая складывается в Украине", — заявил председатель Верховной Рады.

Стефанчук также подчеркнул, что, по его мнению, уже есть конкретные результаты сотрудничества между Украиной и США. В частности, он упомянул поддержку в вопросе передачи Украине определенных ракет.

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"Снова началась определенная поддержка со стороны Соединенных Штатов в разрешении на передачу определенных ракет Украине", — сказал он.

Стефанчук упомянул о санкционном законе США

Отдельно председатель Верховной Рады отметил принятие в США закона о санкциях против России и Ирана. По его словам, документ планировали рассмотреть позже, однако благодаря работе украинской стороны его приняли досрочно.

Стефанчук такжепоблагодарил спикера Палаты представителей США Майка Джонсона за сотрудничество.

"Нам удалось добиться того, чтобы закон, который планировалось вынести на голосование в декабре, был проголосован в срочном порядке в тот же день, и сегодня он уже подписан президентом Соединенных Штатов", — отметил он.

Когда встретятся Зеленский и Трамп

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский договорился с Дональдом Трампом о встрече в Нью-Йорке. Президенты планируют обсудить дальнейшие шаги по завершению войны, а также вопросы безопасности и деэскалации.

Также стало известно, что Зеленский отправится в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украинская делегация планирует поднимать вопросы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии, Реестра ущерба и формировании Международной компенсационной комиссии.

Владимир Зеленский Руслан Стефанчук переговоры Дональд Трамп встреча
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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