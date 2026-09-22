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Главная Новости дня Зеленский прокомментировал встречу с сенаторами и конгрессменами

Зеленский прокомментировал встречу с сенаторами и конгрессменами

Ua ru
22 сентября 2026 05:53
Эксклюзив
Зеленский высказался по поводу встречи с сенаторами и конгрессменами
Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Фото: кадр из видео

Перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном после прилета в США президент Украины Владимир Зеленский провел двухпартийную встречу с американскими сенаторами Джином Шахином и Ричардом Блюменталем, а также с конгрессменами: республиканцем Дэйвом Маккормиком и демократом Джоном Кертисом. Украинский лидер поблагодарил американцев за поддержку законопроекта Линдси Грэма.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как Владимир Зеленский прокомментировал встречу с сенаторами и конгрессменами

"Все нормально. Уже встречались с сенаторами. Очень благодарен им за голосование за законопроект (Линдси Грэма, — Ред.). Завтра будем общаться с президентом. Хочется, чтобы санкции сработали", — отметил глава государства.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций. Ограничения касаются России и Ирана. В частности, США смогут вводить 100% пошлину в отношении стран, покупающих российский газ и нефть.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg писал, что в течение недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке европейские лидеры планируют обратиться к Дональду Трампу. Представители стран ЕС хотят, чтобы американский лидер предоставил Украине больше ракет-перехватчиков Patriot. В частности, это необходимо для защиты украинской энергетики от российских ударов зимой.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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