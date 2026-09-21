Переговори України та США у Нью-Йорку: чого очікують у Білому домі

Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що президент Дональд Трамп найближчими днями зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Він висловив упевненість, що переговори дозволять досягти прогресу, але вважає завершення російсько-української війни складним завданням.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на заяву віцепрезидента США.

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Венс висловився про зустріч Трампа і Зеленського

Венс зробив заяву перед поїздкою до Нью-Йорка, де проходять заходи Генасамблеї ООН. Він вважає, що зустріч американського та українського президентів може відбутися 22 або 23 вересня.

"Гадаю, він зустрінеться з президентом Зеленським завтра або післязавтра. Тож впевнений, буде досягнуто гарного прогресу", — заявив Венс.

Раніше Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови з Трампом вони домовилися про особисту зустріч у Нью-Йорку.

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Віцепрезидент США назвав російсько-українську війну найскладнішим із міжнародних конфліктів для врегулювання. При цьому він висловив переконання, що дипломатичні зусилля зрештою дадуть результат, але не назвав конкретних строків.

"Цю справу важко вирішити, без сумнівів, та я радше працюю на президента, який енергійно намагався розв'язати проблему і продовжує над цим працювати. Чи вірю я, що це врешті вирішиться? Так. Це лише питання часу", — сказав Венс.

Серед питань, над якими працюють сторони — деескалація, енергетична й продовольча безпека та захист людських життів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про телефонну розмову Зеленського та Трампа. За даними Axios, президент США неодноразово просив припинити українські удари по російських НПЗ через їхній вплив на світові ціни на дизельне пальне.

Також Новини.LIVE писав про оцінку Трампом стану російської нафтопереробної галузі. Президент США заявив, що значну частину НПЗ РФ підірвано та виведено з ладу, через що Москва втратила контроль над цим сектором.