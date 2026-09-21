Переговоры Украины и США в Нью-Йорке: чего ожидают в Белом доме

Джей Ди Венс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что президент Дональд Трамп в ближайшие дни встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Он выразил уверенность, что переговоры позволят достичь прогресса, но считает завершение российско-украинской войны сложной задачей.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление вице-президента США.

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Вэнс высказался о встрече Трампа и Зеленского

Вэнс сделал заявление перед поездкой в Нью-Йорк, где проходят мероприятия Генассамблеи ООН. Он считает, что встреча американского и украинского президентов может состояться 22 или 23 сентября.

"Думаю, он встретится с президентом Зеленским завтра или послезавтра. Поэтому уверен, что будет достигнут хороший прогресс", — заявил Вэнс.

Ранее Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом они договорились о личной встрече в Нью-Йорке.

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Вице-президент США назвал российско-украинскую войну самым сложным из международных конфликтов для урегулирования. При этом он выразил убеждение, что дипломатические усилия в итоге дадут результат, но не назвал конкретных сроков.

"Это дело трудно решить, без сомнений, но я предпочитаю работать на президента, который энергично пытался решить проблему и продолжает над этим работать. Верю ли я, что в итоге это решится? Да. Это лишь вопрос времени", — сказал Вэнс.

Среди вопросов, над которыми работают стороны, — деэскалация, энергетическая и продовольственная безопасность, а также защита человеческих жизней.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о телефонном разговоре Зеленского и Трампа. По данным Axios, президент США неоднократно просил прекратить украинские удары по российским НПЗ из-за их влияния на мировые цены на дизельное топливо.

Также Новини.LIVE писал об оценке Трампом состояния российской нефтеперерабатывающей отрасли. Президент США заявил, что значительная часть НПЗ РФ взорвана и выведена из строя, из-за чего Москва потеряла контроль над этим сектором.